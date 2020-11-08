中職／兄弟使「降龍十八掌」全力拚 周董透露有反制鳥類動作

中信兄弟與統一獅隊打完前6場戰成平手，總冠軍賽第7場「殊死戰」，兄弟老將周思齊以武俠招式為例，「降龍十八掌最後一掌，就是集結前十七掌，全力應戰」。

中信兄弟手握3勝1敗領先，近兩場接連吞敗，球員在過程中打得綁手綁腳，壓力影響大，周思齊認為，到這時以不需特別說什麼，「今天就是把比賽拿下，其他都是多講的，野心要再強一點」。

中職今年球季最後一場，也是最關鍵一場，兩隊贏球就可笑著當最後贏家，周思齊也以電影「武狀元蘇乞兒」裡的說法比喻，「降龍十八掌最後一掌，就是集結前十七掌。」希望球隊拿出全部準備應戰。

獅隊從第5戰開始逆轉，全隊「飛起來」的手勢帶動氣勢，兄弟休息區氣勢被比下去，今天也特別想出新招，周思齊說：「一個反制鳥類的動作，比賽開打就知道。」

總冠軍就差一勝，兄弟球員是否「近鄉情怯」？周思齊表示，自己當然沒有一一去詢問其他人，「不過總冠軍是每個球員都想要的，我當然也是，就是好好享受比賽吧」。