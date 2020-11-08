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中職／28人都戰力 獅隊野手15人扛過先發
總冠軍賽與中信兄弟隊打滿七場，統一獅隊靠的是全員皆兵的戰力，總教練林岳平透露，獅隊野手除了捕手陳重羽外，全員都先發過，當初在挑選28人名單時，考慮到每個位置若狀況不好時的替換，每一兵一卒都是戰力。
獅隊第七戰先發打線延續第六戰的勝利打線，包括江亮緯繼續扛起第一棒、中外野，林岳平說：「我們野手全員都先發過，除了陳重羽，對他比較歹勢。」
獅隊這次總冠軍賽28人名單，帶進12名投手，打完前四戰，已經完成12人全員登板；第五戰江亮緯代打後，16名野手也全數亮相，且全員都有上壘紀錄。
所有帶進名單的球員，都是在搶勝關鍵時刻到來時，可以派上用場的戰力，沒有任何一兵一卒是設定用在消化局數、撐完比賽。
林岳平指出，「當初都有考慮到，每個位置若有人狀況不好時，要用來誰替換。」像是原本被預期可能較無出賽空間的江亮緯，在第六戰、第七戰扛起先發外野，補上蘇智傑陷入低潮留下的外野空缺。
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