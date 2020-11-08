中職／兄弟詹子賢、張志豪放板凳 獅隊布雷克待命

中信兄弟隊與統一獅隊今晚將在台中洲際棒球場決戰，總冠軍賽第7戰，誰贏就是贏家，兄弟今天詹子賢、張志豪板凳待命，獅隊則維持前一場打線，兩隊原本的先發投手，兄弟的羅傑斯和黃恩賜、獅隊的布雷克都會在備戰。

張志豪因季末側腹斜肌受傷，昨天首次在總冠軍賽先發，合計2打數無安打，另有一次保送，丘昌榮表示，張志豪在台南比賽的賽前練習時，狀況都很正常，也認為自己可以上場，但昨天揮棒還是有些不適，尤其是其中一顆擦棒球之後，所以今天未再安排先發。

詹子賢近兩場、6打數無安打，今天也未先發，丘昌榮表示：「今天打線安排以近況、守備、作戰執行度做考量。」

總冠軍賽期間，球員表現難免被放大檢視，丘昌榮也為球員緩頰，「我們肯定他們一整年對球隊的貢獻，短期賽事難說，現階段不用特別去檢討，等到秋訓再做調整」。

獅隊則維持前一場贏球打線，不做更動，總教練林岳平表示：「最後一戰了，不用再思考，就順順走完。」

球賽打到第7戰，兄弟除了寄望米蘭達再度繳出前一戰的好投，其他投手也已待命，「黃恩賜跟羅傑斯都會準備，沒有退路了，就是打出最好的表現。」

獅隊布雷克在第5戰才演出126球的9局完投完封勝，林岳平當時就曾預告，「不一定是他的告別秀」，今天「餅總」也表示，布雷克會在牛棚待命。