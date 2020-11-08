中職／賽後記者會快閃 丘昌榮道歉：自己要檢討

中信兄弟隊總教練丘昌榮昨天在總冠軍賽賽後記者會中「快閃」，只回答一個問題就快閃的舉動，引起球迷熱議，丘總今天賽前也特別向外界道歉，「自己要檢討」。

兄弟昨晚在總冠軍賽第6戰以1：12輸球，從3勝1敗的領先到被追平，丘總賽後參加記者會時面色凝重，除了提及牛棚控球問題外，僅說：「現階段也沒辦法再說什麼，相信球員做得到，兩隊都有壓力，看起來我們要盡快振作起來。」說完便主動離場。

此舉讓不少收看轉播球迷意外，丘昌榮的行為也被評為「沒風度」，然而轉播鏡頭沒拍到的是，因聯盟流程溝通上有誤差，導致丘昌榮到了現場還在等轉播單位測試，多等了約10分鐘，加上賽後還有內部會議，因此早早離席。

丘昌榮今天在第7戰賽前也特別針對此事回應，他說：「昨天記者會上的行為，要跟大家說抱歉，這樣的行為自己要檢討，當下個人有些情緒，也想要激勵選手，加上又等了一下，這是個人的行為，不能代表球團，很抱歉。」

丘昌榮也解釋，當下未回答太多問題，原因在於結果已經出現了，「再討論這一場沒意義，還是要今天打下去才知道，誰贏誰就是贏家」。