中職／總冠軍第7戰決勝 彭政閔賽前向球迷喊話

中信兄弟隊昨晚在總冠軍賽第6戰以1：12敗給統一獅隊，戰績被扳平，不少球迷在比賽未結束前，就紛紛背起背包離場，兄弟精神領袖「恰恰」彭政閔今天透過後援會發文向球迷喊話，希望第7戰能一起努力，「為兄弟們加油打氣」。

兄弟今年打完前4戰，取得3勝1敗的聽牌優勢，卻連吞兩敗，也讓戰局回到原點，兩隊要在今晚於台中洲際棒球場一決勝負，第7戰決定今年總冠軍由誰拿下。

彭政閔今天透過個人後援會在臉書粉絲團發文向球迷喊話，他說：「今天過後今年球季就正式的結束，所有的批評與鼓勵也會隨著今天過去，當然你可以繼續批評，你也可以繼續支持，不過希望今天大家和我們一起努力，為兄弟們加油打氣，兄弟們GO GO GO。」

兄弟上一次拿下總冠軍已是2010年，也是彭政閔退休前拿下的最後一冠，近6年雖有5度打進總冠軍賽，卻欠缺臨門一腳，兄弟球迷、球員，都相當渴望中止這段冠軍荒。