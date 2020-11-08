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中職／丘總記者會提前離席有隱情 兄弟球團還原現場

聯合新聞網 / 綜合報導
中信兄弟總教練丘昌榮。 聯合報系資料照
中信兄弟總教練丘昌榮。 聯合報系資料照

台灣大賽第六戰，賽前只差1勝就能拋下彩帶的中信兄弟，卻在投打失調下以1：12慘敗統一獅隊，賽後記者會兄弟教頭丘昌榮臉色凝重，只回答了一題就提前離席，引發球迷熱議。不過中信球團在粉絲團作出澄清，丘總並非故意、而是有隱情。

獅隊在8局上打出8分大局，象迷被打到無言，有人提前離開球場，賽後也有人落淚，氣氛相當低迷，「丘總」在官方賽後記者會臉色凝重，只回答一個問題。

8局兄弟投手群壓不住陣腳，丘總表示，「牛棚一上來、控球出了很大問題」。

「現階段也沒辦法再說什麼，明天相信球員做得到，兩隊都有壓力，看起來我們要盡快振作起來。」說完便主動離場。

此舉讓不少收看轉播球迷非常傻眼，紛紛批評兄弟沒風度、不尊重總冠軍賽，然而實情並非如此，事實上因聯盟流程誤差，丘總在記者會開始前已枯等了近10鐘，但輸球後有內部會議要開，球員與教練都在等他一個人，不得已只好提前離席。

中信兄弟粉絲團也發文還原情況：「「現場狀況是中信兄弟教練團賽後要進行會議，不過技術人員搞錯時間，催促丘總前往記者會現場，到了現場後還在架設機器、試音，導致丘總在記者會現場枯等近十分鐘，當下球隊的人都在等總教練...。」

最後也像兄弟球迷喊話，要大家別放棄繼續為球隊加油，「比賽進入最後關鍵戰役，球隊上上下下齊心無一不想在洲際拋下封王的黃色彩帶，希望球迷朋友繼續為兄弟們加油，一起共享最高榮耀！」

丘昌榮 中職

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