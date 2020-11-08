中職／決戰G7兩樣情 獅隊擅搶七、兄弟回憶不美好

中職總冠軍賽今晚決戰第七戰，中信兄弟與統一獅隊都寄望為冠軍荒畫下句點，只有一方可以如願，獅隊的「搶七」經驗豐富，7度參與、5度封王，陣中「三寶」都有滿腹決戰第七戰的經驗，兄弟的殊死戰回憶則相對慘澹。

獅隊昨晚以12：1擊敗兄弟，將系列賽逼成3勝3敗，成為史上第10次總冠軍賽打完前6戰各取3勝，而前9次裡，獅隊就參與了7次，「搶七」經驗最豐富，5次成功封王（1991、2000、2007、2008、2009），2次失利（2001、2004）。

兄弟的「搶七」回憶不太美好，4次參與，僅在2001年第七戰收下勝利，2008、2009、2015年都功敗垂成，2015年更是在系列賽3勝1敗「聽牌」的情況下，面對Lamigo桃猿隊連吞3敗被翻盤。

獅隊在2007到2009年的三連霸，全數都是打滿七場決勝，高國慶、潘武雄、潘威倫全數參與，高國慶更4度參與過總冠軍賽第七戰。

即便如此，面對殊死戰的壓力，潘武雄仍說：「希望我晚上可以睡得著。」他表示，相信大家在第七戰都會滿緊繃的，希望隊友們能夠好好休息，「有傷的、疲勞的，把身體調整到最好，迎接第七戰。」

潘武雄提到，打第七戰的心理確實會有點累，但無論如何，都要想辦法撐過最後一場比賽，「真的要咬住，就剩最後一場比賽而已。」

兄弟迷望穿秋水，還是等不到拋下彩帶那刻。 記者黃仲裕／攝影

兄弟花掉大好局面，被逼到第七戰，總教練丘昌榮表示，兩隊都有壓力，現階段無法再說什麼，必須相信球員可以做到。

獅隊總教練林岳平則說，「這不是生死一戰，只是勝負一戰，兩方選手都很盡心盡力去完成球賽，來到第七戰，選手們再忍耐一下，希望我們可以搶下最後的勝利。」