中職／「獅隊四寶」全上 潘武雄不排斥明年繼續來

統一獅隊今年拚戰總冠軍賽，老資歷的高國慶、潘武雄、陳鏞基、潘武雄全數帶進28人名單，老將在這波系列賽發揮關鍵價值。潘武雄賽後被問到「獅隊四寶」此役全上，露出招牌笑眼說：「我覺得明年可以再來。」

42歲高國慶、39歲潘武雄、38歲潘威倫和37歲陳鏞基，此役全數上陣，潘武雄的兩支二壘打送回3分打點，陳鏞基敲出兩分砲，聯手開啟球隊攻勢，高國慶在比賽後段替補一壘，潘威倫則在最後一局登板，演出1局無失分。

獅隊在總冠軍賽母雞帶小雞打出成效，球隊氣氛佳，潘武雄說：「很高興我們這些老將都有打出來，不然年輕選手可能比較放不開。」

獅隊在2007到2009年間完成三連霸，全數都是打到7場決勝，對獅隊老將們來說，第七戰決勝的經驗已經不陌生，潘武雄笑說：「希望我晚上可以睡得著。」

他坦言，過去打滿七戰的經驗，「心裡真的會有點累，但要咬住，就剩最後一場而已。」潘武雄表示，打第七戰緊繃是可以預期的，希望隊上小老弟們，有傷的、疲勞的，可以把身體調整到最好，迎接明天的比賽。」