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中職／G7推泰迪抗米蘭達 餅總盼延續前一場好投
今年中職總冠軍賽要打到第7戰才能決勝負，兩隊都推出壓箱寶，中信兄弟隊由曾投出9局失1分的米蘭達再扛先發，統一獅隊則寄望泰迪再演出7局失1分，甚至更好的投球表現。
米蘭達與泰迪都是第3戰先發投手，當時米蘭達投完9局僅被敲3安，失1分，還送出9次三振，拿下勝投，泰迪則是7局被敲7安，失1分，再等不到分數支援下，無關勝敗。
最後一戰再推出泰迪，林岳平說：「就剩下他了，看他能不能延續前一場的表現，盡量拉長局數、守下分數。」
今晚兩名「老將」陳鏞基、潘武雄都有好表現，林岳平笑說：「我也是學弟。」隨後也說：「其實就是一起想辦法幫助球隊，只是我是負責策略，他們靠力量。」
連續兩場擊破兄弟的S級洋投，面對對手最後一道防線，林岳平認為，中間打線確實有些熄火，但面臨絕境後逐漸回溫，這段時間打擊教練劉育辰一定有給予球員交流、訊息，「但我跟打擊不熟，也不方便透露，育辰教練這方面做得相當好」。
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