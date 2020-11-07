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中職／「不是生死一戰」 林岳平鼓勵選手再忍耐一下

聯合報 / 記者陳宛晶／台中即時報導
中職總冠軍戰第六場比賽在台中洲際棒球場舉行，統一第四棒陳鏞基五局上半擊出中外野方向全壘打，回到休息區與隊友慶祝。記者黃仲裕／攝影
中職總冠軍戰第六場比賽在台中洲際棒球場舉行，統一第四棒陳鏞基五局上半擊出中外野方向全壘打，回到休息區與隊友慶祝。記者黃仲裕／攝影

統一獅隊連續打贏背水一戰，今天靠洋投猛威爾先發7局失1分，加上打線串聯，以12：1痛宰中信兄弟隊，逼進總冠軍賽第七戰，總教練林岳平有金句：「還沒到生死一戰，只是勝負一戰。」他鼓勵選手，「再忍耐一下，希望我們可以搶下最後勝利。」

獅隊在系列賽連吞3敗，處於1勝3敗劣勢，連兩戰面臨對手贏球就要拋彩帶的高壓，成功挺過壓力，兩隊現在都握有3勝3敗。

林岳平誇讚先發投手猛威爾的表現，「他的表現確實相當好，好幾次遇到危機都用三振化解，花了很多球和打者周旋，壘上有人都可以凍結。」

獅隊首度啟用江亮緯擔任先發，扛起第一棒、中外野，全場第一球就敲出安打，也帶動獅隊打線氣勢，全場以12支安打打回12分。

林岳平指出，「關鍵點其實在開打前，所有選手備戰，希望他們在用得到時可以發揮。」他說此役不只老將有發揮，也特別點名江亮緯在第一次打擊就開啟球隊攻勢。

明天將迎接第七戰，林岳平鼓勵球員，「還沒到生死一戰、是勝負一戰，雙方選手都很盡心盡力去完成比賽，來到第七戰，選手們再忍耐一下，希望我們可以搶下最後的勝利。」

林岳平

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