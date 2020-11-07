中職／歷年總冠軍賽第5、6、7戰 兄弟已累積11連敗

中職總冠軍賽打進殊死的第7戰，歷年數據對中信兄弟隊大不利，除了第7戰勝率只有25％，隊史自2009年第7戰之後，在總冠軍賽第5、6、7戰一勝未取，已累積11連敗。

根據中職聯盟記錄組提供的數據，歷年總冠軍賽第7戰勝敗排列組合成績，從來沒有球隊能在輸掉首戰拿3連勝後、再吞兩敗到最後一戰獲勝的紀錄。

2001年兄弟象及2015年Lamigo桃猿隊，都是在首戰獲勝後3連敗、再於最後3戰連勝稱霸。

除了2001年之外， 兄弟打進第7戰沒有贏過，2008年以0：4輸給統一獅隊、09年再以2：5敗給獅隊，2015則以0：11被桃猿隊痛宰，

2009年10月25日第7戰輸給獅隊之後，兄弟在總冠軍賽第5、6、7戰很悲情，今年第5、6戰輸給獅隊之後，歷年在第5、6、7戰的戰績是0勝11敗。