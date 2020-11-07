中職／首球敲安擊倒德保拉 江亮緯首次先發不緊張

統一獅隊今天出「奇兵」，安排江亮緯生涯首次在總冠軍賽以先發身分亮相，扛起開路先鋒任務的他也瞄準第一球就敲安，被總教練林岳平認為是今晚能以12：1擊敗中信兄弟隊的因素之一。

談起生涯首次在總冠軍賽先發，江亮緯賽後認為，過程中沒有太多情緒起伏，「不會緊張，就是平常心去面對。」

江亮緯在首局瞄準德保拉投出的第一球就敲安，也是個人生涯總冠軍賽首安，前一場在後段上場，未能敲安，江亮緯表示，知道面對德保拉在2好球後不好攻擊，所以積極出棒，實際體驗後也覺得他的直球威力很好，變化球角度刁鑽。

今天面對左投德保拉會排出江亮緯上陣，將原本的開路先鋒陳傑憲擠到第二棒，林岳平表示，主要是根據打擊教練劉育辰提供的建議，對於選手的攻擊方式還有能力有些觀察，「球隊中間打擊表現有些不好，不過面臨絕境後開始回溫」。

今天擊倒德保拉，明天要面對曾投出9局失1分的米蘭達，江亮緯認為，兩人投球型態相似，不過德保拉投球落點偏外角，米蘭達則是內外角都有，是主要不同。