中職／前兩次空手而歸 陳鏞基有覺悟「要做些什麼」

統一獅隊在總冠軍賽第六戰以12：1擊敗中信兄弟隊，扳成3勝3敗，陳鏞基在第五局的兩分砲擴大優勢，讓獅隊吞下定心丸。他透露，前兩次打擊都無功而返，第三次上去前就告訴自己，「一定要做些什麼，球隊士氣才會起來。」

陳鏞基先前因跑壘衝撞造成腳踝不適，第五戰全場未上，此役回歸先發打線，就在第五局敲出兩分砲，將比分差距從2：1擴大為4：1。

陳鏞基表示，「自己沒有想到會打全壘打，前兩次打擊都是壘上有人，自己沒有打回去，第三次就告訴自己，一定要做些事情，球隊士氣才會上來。」

獅隊今天由老將打開攻勢，前5分打點全來自潘武雄和陳鏞基，陳鏞基表示，「我們是一個團隊 不管年輕的或資深的，一場比賽總會有一、兩個人跳出來。」

獅隊連續打贏背水一戰，明天第七戰依舊是贏球或打包的戰役，陳鏞基認為，「下半季封王戰，大家都有經驗，我覺得就是拚了，沒有退路、輸了就是明年再來。」

明天將碰上前一次先發繳出9局完投勝的米蘭達，陳鏞基鼓勵隊友，「我覺得不管對到誰，下了場就是全力以赴，今年剩最後一場，打了才知道，要相信自己，比賽有參與到才會成長。」