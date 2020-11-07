中職／輸球兩關鍵 丘總：對方掌握較好

中信兄弟隊今晚以1：12敗給統一獅隊，將3勝1敗的優勢拱手讓出，在總冠軍賽戰績被追平，賽後總教練丘昌榮點出兩個關鍵，一是打線在關鍵時刻沒發揮，二是對手在2出局後能攻下分數。

獅隊今晚在第1局2出局後，靠著潘武雄的二壘打攻下2分，5局上又在兩出局後，先靠著林安可內野安打上壘，陳鏞基再轟出兩分砲，而兄弟雖在3局下攻得1分，不過接下來連兩局站上三壘卻都欠缺臨門一腳，讓兩隊分差被拉開。

丘總賽後受訪時表示：「打線關鍵的時候打不出來，而對方在第1、第5局2出局後卻都能攻下分數，對手掌握得更好。」

而兄弟此役先發、牛棚投手都無法適時止血，丘昌榮認為，德保拉在第1局的配球可能被掌握到，牛棚投手控球出問題，會再跟牛棚、投手教練討論。

雖然戰績被追平，導致要打到第7戰才能分出勝負，丘昌榮說：「我們還有機會，接下來就是全力以赴，沒有其他藉口。」