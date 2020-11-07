中職／猛威爾優質內容搶勝投 感謝隊友拉了一把

統一獅隊洋投在關鍵時刻再度發揮作用，今天換猛威爾當第一線功臣，投7局、失1分非責失，他很感謝隊友在守備、打擊的幫忙，「他們拉了一把」。

繼第5戰布雷克之後，猛威爾今晚跳出來在投手丘把關，封鎖兄弟隊攻勢，被擊出6支安打，另投出6次三振、儘管期間多次面臨失分危機，但都能如願守下。

獅隊總教練林岳平表示，猛威爾今天表現很好，「碰到危機時，都能用三振化解，過程雖然花了很球數，但都能凍結對方進壘」。

今年在全球新冠肺炎疫情嚴峻之際，還能在台灣打球，甚至參與總冠軍賽，猛威爾說：「很感謝球團、球迷，給我這個機會，能來台灣比賽非常感謝。」

這場比賽獅隊猛打，猛威爾當然要感謝隊友狂打分數，他認為，除了打擊之外，「防守也拉了一把，中間自己有一些狀況，還能不失分，因為有隊友在後面支持」。

猛威爾投出一場好球，關鍵在於「相信隊友」，賽後記者會他也用國語和隊友喊話、明天最後第7戰「加油」。

今晚比賽獅隊以12：1獲勝，勝分差11分改寫兩隊在歷年總冠軍賽對戰紀錄，原紀錄是2001年10月6日首戰，兄弟象隊以11：1擊敗獅隊（勝分差10分） 。