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中職／兄弟領先優勢被扳平 賽後記者會丘總臉色凝重

聯合報 / 記者婁靖平／即時報導
中信兄弟隊總教練丘昌榮。 報系資料照
中信兄弟隊總教練丘昌榮。 報系資料照

中信兄弟隊從3勝1敗的絕對優勢，被統一獅隊連趕兩勝，將戰線逼進最後的「殊死戰」，總教練丘昌榮說：「再也沒有藉口，明天會好好努力，把比賽拿下來。」

獅隊8局上打出8分大局，象迷被打到無言，有人提前離開球場，賽後也有人落淚，氣氛相當低迷，「丘總」在官方賽後記者會臉色凝重，只回答一個問題便主動離場。

8局兄弟投手群壓不住陣腳，「牛棚一上來、控球出了很大問題，」丘昌榮說：「現階段也沒辦法再說什麼，明天相信球員做得到，兩隊都有壓力，看起來我們要盡快振作起來。」

明天的「殊死戰」，獅隊總教練林岳平說：「還沒到（那麼嚴重），只是勝負一戰，也是今年聯盟的最後一戰，兩方球員會盡心盡力完成，再提把勁、全力以赴，希望獅隊可以搶下總冠軍。」

丘昌榮 林岳平 牛棚 中職

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