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中職／獅隊單局狂打8分 兄弟單局用5投創隊史紀錄

聯合報 / 記者婁靖平／即時報導
中職總冠軍戰第六場比賽在台中洲際棒球場舉行，中信先發投手德保拉主投二局失二分。記者黃仲裕／攝影
中職總冠軍戰第六場比賽在台中洲際棒球場舉行，中信先發投手德保拉主投二局失二分。記者黃仲裕／攝影

統一獅隊今晚猛打，8局上打出8分大局，中信兄弟隊單局用了5位投手、不但改寫隊史紀錄（2016年10月22日首戰第8局），也追平中職總冠軍賽紀錄（2013年10月26日首戰第7局、義大犀牛隊）。

獅隊陳鏞基5局上轟出兩分砲，個人生涯總冠軍賽第2轟出爐，他在8局上單局獲得兩次四壞球保送，也是中職歷年總冠軍賽首見。

獅隊在這局打進8分， 是歷年總冠軍賽第6戰的單局最高得分紀錄；原紀錄是2008年11月1日、兄弟在8局攻進5分，終場並以5：0擊敗統一獅隊，今晚主配角互換。

獅隊另名老將潘武雄，首局擊出二壘打、先送回兩分，讓獅隊隊史總冠軍賽團隊累計打點達400分。獅隊自2008年11月2日起，在總冠軍賽已連續33場次得分。

潘武雄此戰貢獻3分打點，今年總冠軍賽累積7分打點，創個人生涯紀錄，中職歷年最多紀錄為11分，由羅敏卿（1991年、7戰）、林智勝（2015年、7戰）、張志豪（2019年、5戰）及林立（2019年、5戰）共同保持。

獅隊老將投手潘威倫，9局後援登板，個人生涯總冠軍賽累計16場出賽，史上排名第2，紀錄保持人是獅隊現任總教練林岳平，生涯累積20場出賽。

兄弟、獅隊明晚將進行第7戰決生死，也是歷年總冠軍賽第10次打進「殊死戰」，兄弟前3次在三比三平手戰況下，只有1次封王（2001年），獅隊經歷過7次三比三的緊繃局勢，有5次贏下第7戰（1991、2000、07、08、09年）。

中職 統一獅 潘武雄

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