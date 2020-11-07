中職／老獅發威擊敗兄弟 總冠軍逼進第7戰

統一獅隊連兩戰找到突破中信兄弟隊洋投的解方，今天在第6戰打退德保拉，猛威爾也繳出「大碗」級成績，以12：1擊敗中信兄弟隊，明天下午5時兩隊要在台中洲際球場進行決勝第7戰。

統一獅隊面臨1勝3敗被淘汰危機下，取得2連勝，硬是將戰局打進第7戰，也是中職史上第10次總冠軍賽要打完7戰才分勝負，兄弟打過4次第7戰，只拿下1勝，獅隊則有7次經驗，拿下5勝。

獅隊前4分都靠「老獅兄」們打下，首局一二壘有人、2出局後，39歲的潘武雄敲出二壘打，打進2分打點；接下來5局上又是2出局後，37歲的陳鏞基又在一壘有人時轟出中左外野全壘打，這發2分砲將比數擴大到4：1。

這發全壘打是陳鏞基生涯在總冠軍賽的第二轟，上一次是在2011年總冠軍賽第4戰第1局，從Lamigo桃猿隊投手尤猛手中轟出，是一發陽春砲。

獅隊在8局上持續進攻，德保拉續投投出保送後退場，潘武雄則在8局上一壘有人時，敲出二壘打，打回冠軍賽個人第7分打點，創下生涯新紀錄。

兄弟接下來換上吳俊偉、蔡齊哲、陳柏豪、吳哲源才止住攻勢，但獅隊在此局靠著4安打、6保送攻下8分，兄弟單局動用5名投手也破隊史、平聯盟在總冠軍賽的紀錄。

「小獅弟」們也有好表現，江亮緯生涯首次總冠軍賽先發，擔任第一棒，首打席就敲安，也跑回球隊第一分；林安可在5局跑出內野安打，為陳鏞基兩分砲鋪路，也是個人在本次總冠軍賽的第4支內野安打。

兩隊洋將跟第二戰表現相反，獅隊猛威爾一甩前一場6局失5分的表現，今天用121球投完7局，被敲出6支安打，僅失1分（非責失）；德保拉在第二戰投出8局被敲4安，失1分，另有9次三振的成績，今天投完7局被敲8安，丟掉5分，另有6次三振、2次保送。

兄弟在3局下靠著首名打者岳東華敲出二壘打，接下來陳家駒觸擊短打，不料投手猛威爾傳一壘偏差，讓球彈遠，不僅陳家駒站上二壘，岳東華也一口氣跑回本壘，得到1分。