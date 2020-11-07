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日職／張奕中繼無失分 陽岱鋼先發無安打
效力日職歐力士隊的台灣投手張奕，今晚對羅德隊之戰7局後援出賽，投1局、無失分；巨人隊台灣野手陽岱鋼，今晚則對養樂多隊之戰先發守左外野、打第8棒，兩打數無安打。
張奕在7局下、球隊2：4落後戰況登板接替投球，雖一上場就投出四壞球保送，但隨即抓下3個出局數，用17球完成中繼任務，防禦率從4.40降到4.31。
張奕5日對樂天隊之戰9局、雙方2：2戰況登板框後援，不但發生投手犯規，也被敲出3支安打、失兩分，歐力士終場以2：4輸球，他也吞下個人本季第4敗（2勝）。
陽岱鋼2局首打席擊出二壘方向飛球出局，3局下獲四壞球保送，5局再度上場打擊，遭到三振出局，打擊率從賽前的2成50略降至2成41。
巨人岡本和真在3局下轟出3左外野分砲，5局下再擊出右外野陽春砲，石川慎吾8局下野揮出陽春砲，終場以6：2獲勝。
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