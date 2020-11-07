中職／還沒5局內攻破德保拉 餅總盼一次就好

面對中信兄弟隊3名S級洋投，統一獅隊努力抗衡，今天由有「大碗」之稱的猛威爾先發，迎戰三冠王德保拉，總教練林岳平說隊上洋投「不只這一碗」，期望還有機會用到第二碗（泰迪）。

兄弟德保拉、羅傑斯、米蘭達洋投陣容強悍又耐投，前3戰全數投到8局以上，讓獅隊打線感受到棘手，直到第五戰讓羅傑斯提前在4.1局已突破百球，將他打退場，打線才找到突破點。

今天第六戰將遭遇對獅隊很有一套的德保拉，獅隊期望複製前一戰，5局內打退先發投手的戲碼，林岳平說：「德保拉對我們，還沒有在5局內被打退場過，看能不能在今天出現一次就好。」

德保拉本季對戰獅隊8場，拿下6勝2敗、防禦率2.24，最短局數為8月21日的5局失3分（責失2分），最長局數則為7月14日的9局完投勝，但這是一場分兩天完成的保留比賽。

布雷克前役繳出不輸兄弟洋投的表現，成為這波系列賽第一位演出完封勝的先發投手，獅隊寄望猛威爾今天也有「大碗」演出。