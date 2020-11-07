中職／王威晨守備沒問題 被期待扛起內野領頭羊

中信兄弟隊今年總冠軍賽內野守備年輕化，年紀最大的王威晨也不過29歲，卻已經要面臨領導責任，今年守備表現也有明顯成長，內野守備教練黃泰龍開玩笑說，剩下要進步的可能剩下「多打一點全壘打」。

黃泰龍透露，今年季賽內野守備失誤數，跟去年相比差不多，代表戰力沒有太大落差，其中三壘手王威晨的表現十分穩定，去年從谷底站起，到拿下世界12強棒球賽最佳三壘手的獎項，對他幫助很大。

今年總冠軍賽兄弟的內野先發陣容中，游擊手江坤宇才20歲，二壘手岳東華25歲，許基宏28歲，王威晨被寄予未來扮演領頭羊角色，黃泰龍也建議他多多跟年輕球員聊天，培養默契、情誼。

王威晨雖然在前一戰有一次傳球失誤，但黃泰龍認為，那一球在重心不穩下傳球，本來就很難，不過這個經驗對他未來無論在國際賽、明年賽事都是好事。

王威晨是今年唯一符合三壘金手套獎資格的球員，0.958的守備率，是否有機會讓他收下個人第二座金手套？黃泰龍表示：「這個問題，去年世界棒壘總會已經給出答案了，他在高層級的賽事證明自己，有超過其他國家三壘手的表現。」

守備沒問題，黃泰龍開玩笑說，王威晨剩下要進步的地方可能剩下全壘打，「全壘打還不夠多，畢竟球迷的角度還是很嚴苛的」。