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日職／相隔17場比賽 吳念庭終於敲安
日本職棒西武隊今天出戰樂天隊，台灣野手吳念庭擔任先發一壘手、打第9棒，2局上首打席敲安，是他自9月22日以來的首支安打，單場雙安更是近3年首見。
吳念庭本季以替補為主，7月12日才等到首度先發機會，對羅德隊之戰擔任先發三壘手、打第8棒，但無表現，單場被三振3次。
今天吳念庭難得先發出賽，首打席擊出安打，並送回西武的第2分，也是他自9月9日對歐力士隊之戰後，再度出現打點。
4局上吳念庭再度揮出安打，將隊友推進到三壘，6局上第3次上場打擊，靠精準選球、獲得四壞球保送，但西武這兩次都沒有後續攻勢。
吳念庭去年未獲一軍出賽機會，2018年也只有8場出賽紀錄，他前一次單場敲兩安（以上），是2017年9月1日對歐力士隊之戰。2016年9月7日對樂天隊比賽，曾有單場敲3支安打的表現。
此戰樂天在首局下攻進6分，西武一路追趕，7局上外崎修汰轟出陽春砲，接著再靠中村剛也二壘打、洋砲史班根伯格（Cory Spangenberg）安打扳平比數。
西武與樂天打到延長賽10局、以6：6握手言和，吳念庭3打數兩安，打擊率從賽前的1成47升至1成89。
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