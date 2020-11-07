中職／不是緊張到漏看暗號 江亮緯初征總冠軍賽平常心

統一獅隊持續在總冠軍賽面臨背水一戰，今天在第六戰要遭遇聯盟三冠王德保拉，先發打線出現奇兵，江亮緯擔任先發第一棒、中外野。生涯首次在總冠軍賽先發，江亮緯說：「沒有嚇到，我的想法只有平常心，該怎麼做就怎麼做。」

因獅隊主力外野手清一色左打，右打的江亮緯獲得青睞，生涯首度進入總冠軍賽28人名單，今年也是獅隊最後一位出賽選手，上一戰代打林安可的棒次，完成獅隊全員出賽。

場上漏網鏡頭是，江亮緯打擊時，一時之間沒注意到教練周廣勝下達的暗號，一壘上的陳傑憲還提醒他要看暗號，被球迷虧他緊張到忘記看暗號。

江亮緯表示，「當下看廣哥沒給我暗號，加上差6分，想說怎麼那麼久？是沒暗號嗎？後來廣哥跟我講，只是交代比較慢。」他澄清不是緊張到忘記看暗號，「當下那個節奏不一樣，以為是沒暗號。」

前役以代打出賽，今天馬上要面臨生涯首場總冠軍賽先發，還是責任極大的第一棒、中外野，他說隊上前輩有交代他一些小細節，「畢竟我沒打過德保拉。」他也說會抱持平常心出賽，「平常該怎麼做就怎麼做，不會特別去做改變，去做和訓練不一樣的事。」