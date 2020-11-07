中職／兄弟「一老一少」好表現 刺激中生代

中信兄弟隊內野守備教練黃泰龍指出，守備就是今年總冠軍賽球隊設定的贏球方向，而這五場打來，年輕人的好表現，也刺激中生代球員一起衝。

今年兄弟游擊手江坤宇、中外野手岳政華都是第一次打總冠軍賽，卻展現出大將之風，在中線守備位置有不少美技演出，黃泰龍表示，今年很重視守備，「過去總冠軍賽，失誤少的球隊贏球機會比較高」。

岳政華第五戰雖有一次隱形失誤，但黃泰龍認為，那顆球本來就不好接，不需苛責，而對岳政華印象最深刻的，是他的打擊也是「大賽型」球員，黃泰龍說：「平常打擊練習餵球給他，他都打得很差，但到比賽時就打得好很多，不知道為什麼」。

至於江坤宇的攻守表現則有目共睹，黃泰龍表示：「以他的年紀、第一年打總冠軍賽，這樣的表現很棒，能夠頂住壓力。」

黃泰龍表示，他常以20歲江坤宇、39歲的周思齊為例，去激勵中生代球員，「這一老一少表現這麼好，中生代更要好好把握機會。」扣掉代打為主的蘇緯達，江坤宇、周思齊兩人在總冠軍賽打擊率同為全隊最高的4成21。

周思齊今年打出「老鬼」般的回春表現，黃泰龍認為，年輕球員最需學習的是他的想法，「永遠在求進步，不論是場內外。」

黃泰龍認為，近年有些球員閒暇時選擇打電動，不過周思齊卻拿來理財、讀書、做公益，「這些對球隊、社會都是有價值的」。