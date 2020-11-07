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中職／體力條沒比較短 但林祐樂看布雷克完投也意外
統一獅隊洋投布雷克在總冠軍賽第五戰繳出9局完封勝，過往他的「體力條」最被擔憂，卻以126球獨力撐完比賽，捕手林祐樂則認為，陣中3位洋投的耐投度都差不多，不會遜於猛威爾和泰迪，但布雷克一個人投完9局，「確實是滿意外的。」
布雷克從確定加盟獅隊時，就曾有過「體力條」的討論，因他去年在韓職效力SK飛龍、樂天巨人隊，出賽29場，只有2場投滿7局、6場用球數破百。
季末獅隊為了搶勝，曾啟用布雷克投1休4出賽，結果換來慘烈的2.2局狂失11分，但總冠軍賽碰上一定要投1休4的狀況，總教練林岳平也擔心若安排他在中間場次出賽，第二場先發會輪到關鍵戰（6、7戰），才將他安排在第一戰和第五戰，結果他的兩場比賽都演出好投。
獅隊陣中3位洋投的「體力條」，林祐樂說：「其實我是覺得差不多，但那是沒有退路的比賽，布雷克很有企圖心，想要把局數吃完。」他透露，當天打到第七局時，就感覺到布雷克是用意志力在撐。
例行賽未展現的續航力，在總冠軍賽上演，林祐樂說：「季賽時無法這樣投，他要輪值、要考慮下一場的負擔，常常6局就下來。」布雷克職棒生涯最多用球數的一戰，貢獻在中職總冠軍賽場上，林祐樂說：「大家都看得出來他的企圖心，也影響到我們。」
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