中職／老戰友一番話 丘昌榮與球員共勉之

中信兄弟隊今晚要在台中洲際主場力拚拋下黃色彩帶，雖然以手握3勝2敗的聽牌優勢，仍戰戰兢兢備戰，總教練丘昌榮也特別引用一位老隊友的觀點，告訴球員要享受這個壓力，「不是每個人都有機會面對這個壓力」。

兄弟前一場被統一獅隊布雷克投出9局完封，丘昌榮認為，球員給自己壓力太大，導致攻守表現都有些失常，今天賽前也給球員一些鼓勵，丘總說：「享受這個壓力，要正面去看待，而不是用負面的方式去想，轉一下念，就不一樣。」

丘總這一段話的由來，是來自一位10多年前的老戰友的分享，至於姓名因未獲對方同意，暫時不便透露，丘總說：「還在場上跟離開的人，心境上有些不同，雖然市面上很多鼓勵的話，或是勵志書籍，但有打過棒球的人說的，或許比較能打動球員的心。」

今天兄弟打線也做出調動，主要由張志豪取代原本陳子豪的位置，擔任右外野手、第二棒，丘昌榮表示，主要是評估志豪的傷勢沒有問題，揮棒無疼痛感，另外也考慮守備，而張志豪腳程夠快，在第二棒也可進行戰術運用。