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中職／獅打德保拉出奇兵 江亮緯扛第一棒、中外野

聯合報 / 記者陳宛晶／台中即時報導
統一獅隊江亮緯。資料照／統一獅球團提供
統一獅隊江亮緯。資料照／統一獅球團提供

中職總冠軍賽今天進行第六戰，蘇智傑對戰中信兄弟隊洋投德保拉成績不佳，此役依然在板凳上待命，打線出現奇兵，江亮緯先發第一棒、鎮守中外野，總教練林岳平解釋，蘇智傑對德保拉打得不順，唐肇廷也沒優勢，「與其這樣，不如多放一個右打外野手。」

獅隊在第五戰靠布雷克演出完封勝挺過背水一戰，系列賽仍處於2勝3敗劣勢。今天對上聯盟三冠王德保拉，面對左投，打線勢必會有變化，不會延續前一戰的勝利打線。

江亮緯將迎接生涯首度在總冠軍賽先發，腳踝有輕微傷勢的陳鏞基則回到先發打線，擔任三壘手，潘傑楷則負責一壘。

蘇智傑與郭阜林都是連兩場未先發，林岳平表示，「郭阜林的左手因為先前撲接受傷，守備比較不穩，打擊沒有特別火燙，就先換一個。」

蘇智傑則因對戰德保拉的成績不佳，未排進先發打線，也考慮到對上左投，他的外野位置改由江亮緯入替，另一名左打外野手唐肇廷同樣在板凳上待命。

獅隊前5戰打完，打線只有林安可和潘武雄表現比較穩定，陳傑憲21打數敲出4安打、打擊率1成90，還未在台灣大賽展現安打王、打擊王的功力，今天也調往第二棒。

林岳平表示，「投手有特別針對他在投球，讓他沒那麼好攻擊，他還是有好的表現，只是沒有那麼火燙。」

蘇智傑 德保拉 林岳平 中職

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