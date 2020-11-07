中職／獅隊拚總冠軍賽續命 得先突破第6戰魔咒懸念

中職31年總冠軍賽今天進行第6戰，這是統一獅隊歷年總冠軍賽最不擅長的一戰，前9次僅在1996年拿過勝利，到今天之前，第6戰已是6連敗。

獅隊在1991、93年總冠軍賽第6戰分別輸給味全龍、兄弟象隊，1991年帶回隊史第一座總冠軍（四比三），93年則以二比四敗給象隊。

1996年總冠軍賽第6戰，獅隊以5：3擊敗味全龍隊，並拿到總冠軍，但自這一年後到今晚之前，獅隊在總冠軍賽第6戰沒有再贏過。

獅隊在2000（對興農牛隊）、01（對象隊）、04（對牛隊）、07（對La new熊隊）、08（對象隊）、09（對象隊）年總冠軍賽的第6戰皆輸球，總計戰績1勝8敗。

今晚的第6戰對獅隊格外重要，除了要突破「魔咒」，也要爭取今年總冠軍賽續命的機會，一旦落敗，今年總冠軍將由中信兄弟拿走。

兄弟（含前身兄弟象隊）歷年總冠軍賽第6戰戰績5勝2敗，1993、2001、03、08和09年都是勝利而歸，但5連勝後在2015、16年第6戰都落敗，最後分別被桃猿隊、義大犀牛隊帶走總冠軍。