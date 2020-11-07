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中職／中信兄弟拚拋彩帶 張志豪回先發打第2棒

聯合報 / 記者婁靖平／即時報導
張志豪。 報系資料照
張志豪。 報系資料照

中華職棒總冠軍賽第6戰，下午5點在台中洲際棒球場開打，中信兄弟隊調整先發打線，張志豪在本次系列賽首度先發，擔任右外野手、打第2棒。

張志豪在10月14日比賽、因右側腹肌拉傷提前退場，10月24日在例行賽最後一戰對統一獅隊亮相，1打數1安打，之後雖被放進總冠軍賽名單，但前5戰皆未先發。

今天之前，張志豪在今年總冠軍賽皆以代打身分出賽，兩打數被三振兩次，他去年在總冠軍賽出賽5場，22個打數擊出9支安打、兩支全壘打、打擊率4成09。

除了張志豪之外，兄弟此戰讓打擊狀況較好的球員棒次往前挪，先發打序為1棒王威晨、2棒張志豪、3棒周思齊、4棒許基宏、5棒江坤宇、6棒詹子賢、7棒岳東華、8棒陳家駒、9棒岳政華。

組冠軍賽前5場打完，兄弟暫時以三比二領先統一獅隊，今晚若能搶勝，將在主場拋下封王彩帶。

張志豪 統一獅 中職

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