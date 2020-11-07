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台灣大賽G6／獅隊潘武雄安打攻兩分 2:0領先兄弟

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台灣大賽G6／一上獅隊潘武雄安打攻兩分 2:0領先兄弟

聯合新聞網 / 比分直播
兄弟德保拉(左)與猛威爾。 報系資料照
兄弟德保拉(左)與猛威爾。 報系資料照

 123456789RHE
統一獅2        230
中信兄弟0        000

官方攻守數據

官方比賽流程

 

統一獅隊：

 球員 123456789
1江亮緯CF
左安
        
2陳傑憲LF
左安
        
3林安可RF
三直
        
4陳鏞基3B
三振
        
5潘武雄DH
左二安(2)
        
6潘傑楷1B
三振
        
7林靖凱2B         
8林祖傑SS         
9林佑樂C         

 

投手IPHKBBRER
猛威爾1.000100

 

中信兄弟隊：

 球員 123456789
1王威晨3B
三振
        
2張志豪RF
保送
        
3周思齊DH
游雙殺
        
4許基宏1B         
5江坤宇SS         
6詹子賢LF         
7岳東華2B         
8陳家駒C         
9岳政華CF         

 

投手IPHKBBRER
德保拉1.032022

中信

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