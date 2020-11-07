台灣大賽G6／一上獅隊潘武雄安打攻兩分 2:0領先兄弟
|1
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|3
|4
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|6
|7
|8
|9
|R
|H
|E
|統一獅
|2
|2
|3
|0
|中信兄弟
|0
|0
|0
|0
統一獅隊：
|球員
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|1
|江亮緯
|CF
左安
|2
|陳傑憲
|LF
左安
|3
|林安可
|RF
三直
|4
|陳鏞基
|3B
三振
|5
|潘武雄
|DH
左二安(2)
|6
|潘傑楷
|1B
三振
|7
|林靖凱
|2B
|8
|林祖傑
|SS
|9
|林佑樂
|C
|投手
|IP
|H
|K
|BB
|R
|ER
|猛威爾
|1.0
|0
|0
|1
|0
|0
中信兄弟隊：
|球員
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|1
|王威晨
|3B
三振
|2
|張志豪
|RF
保送
|3
|周思齊
|DH
游雙殺
|4
|許基宏
|1B
|5
|江坤宇
|SS
|6
|詹子賢
|LF
|7
|岳東華
|2B
|8
|陳家駒
|C
|9
|岳政華
|CF
|投手
|IP
|H
|K
|BB
|R
|ER
|德保拉
|1.0
|3
|2
|0
|2
|2
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