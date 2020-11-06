中職／總冠軍賽守備精采 有望平史上最少失誤

今年中職總冠軍賽打完前5場，中信兄弟隊與統一獅隊合計僅出現5次失誤，守備演出高水準、節奏明快，接下來賽事若未再出現失誤，就可追平總冠軍系列賽史上最少失誤紀錄。

今年總冠軍賽打完前兩戰，兩隊都未出現失誤，直到第3場才因獅隊郭阜林一次傳球失誤破功，但不影響大局，第4、5兩戰則直接影響勝敗走向。

第4戰4局上，郭阜林的接球失誤讓對手形成滿壘，兄弟也在該局攻下3分，投手黃恩賜在6局下的守備失誤是兄弟今年總冠軍賽第一次，最終未掉分。

第5戰打到5局下兄弟暫以0：2落後，此時獅隊唐肇廷敲出三壘滾地球，兄弟三壘手王威晨接捕時重心不穩，導致傳一壘失誤，讓唐肇廷站上二壘，隨後潘武雄敲出右外野安打時，兄弟右外野手陳子豪又漏接，再多送一個壘包，也讓獅隊在這局攻下4分。

後兩場失誤成為勝負關鍵，不過總計5場比賽只有5次失誤，在總冠軍史上已是高標，中職前30年，扣掉1992、1994、1995年未舉辦，一共打了27次總冠軍賽，兩隊合計失誤最少的一次是在2010年，兄弟象4戰橫掃擊敗興農牛隊，兩隊只有5次失誤。

另外，總冠軍賽史上兩隊失誤最多的一年是2009年，也是獅象前一次對決，兩隊打滿7場，由獅隊帶走冠軍，兄弟單隊失誤高達18次，獅隊也有10次。