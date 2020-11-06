快訊

美大選喬治亞州拜登反超 關鍵州重新計票一覽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／總冠軍賽守備精采 有望平史上最少失誤

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊在總冠軍賽前三戰守備0失誤，總教練丘昌榮歸功於中線守備的穩固，游擊手江坤宇、二壘手岳東華組成的「黃金連線」各有特色。 聯合報系資料照
中信兄弟隊在總冠軍賽前三戰守備0失誤，總教練丘昌榮歸功於中線守備的穩固，游擊手江坤宇、二壘手岳東華組成的「黃金連線」各有特色。 聯合報系資料照

今年中職總冠軍賽打完前5場，中信兄弟隊與統一獅隊合計僅出現5次失誤，守備演出高水準、節奏明快，接下來賽事若未再出現失誤，就可追平總冠軍系列賽史上最少失誤紀錄。

今年總冠軍賽打完前兩戰，兩隊都未出現失誤，直到第3場才因獅隊郭阜林一次傳球失誤破功，但不影響大局，第4、5兩戰則直接影響勝敗走向。

第4戰4局上，郭阜林的接球失誤讓對手形成滿壘，兄弟也在該局攻下3分，投手黃恩賜在6局下的守備失誤是兄弟今年總冠軍賽第一次，最終未掉分。

第5戰打到5局下兄弟暫以0：2落後，此時獅隊唐肇廷敲出三壘滾地球，兄弟三壘手王威晨接捕時重心不穩，導致傳一壘失誤，讓唐肇廷站上二壘，隨後潘武雄敲出右外野安打時，兄弟右外野手陳子豪又漏接，再多送一個壘包，也讓獅隊在這局攻下4分。

後兩場失誤成為勝負關鍵，不過總計5場比賽只有5次失誤，在總冠軍史上已是高標，中職前30年，扣掉1992、1994、1995年未舉辦，一共打了27次總冠軍賽，兩隊合計失誤最少的一次是在2010年，兄弟象4戰橫掃擊敗興農牛隊，兩隊只有5次失誤。

另外，總冠軍賽史上兩隊失誤最多的一年是2009年，也是獅象前一次對決，兩隊打滿7場，由獅隊帶走冠軍，兄弟單隊失誤高達18次，獅隊也有10次。

中職 郭阜林 唐肇廷

延伸閱讀

中職／等了10年 兄弟奪冠差1步

中職／黃恩賜6局還想投 佛斯特拒絕：球給我

中職／詹子賢三分砲不軟手 總冠軍賽兄弟「聽牌」

中職／兄弟黃恩賜第四戰先發 獅隊賽後公布江辰晏

相關新聞

中職／總冠軍第6戰先發預料中 德保拉對猛威爾

中華職棒總冠軍賽第6戰將在明天於台中洲際球場舉行，兩隊未出「奇兵」，照輪值重演第2戰先發投手組合，手握3勝2敗的中信兄弟...

中職／總冠軍第6戰 獅、象歷史勝率大不同

統一獅隊與中信兄弟隊兩支老牌球隊在今年中職總冠軍賽交手，打到第6戰符合「傳統」，過去獅象在總冠軍賽交手4次，全都打到6場...

日職／吉見一起引退 好友陳偉殷道謝：很榮幸當隊友

日職中日龍隊36歲的投手吉見一起今天進行引退賽，先發登板用138公里速球拿下三振後退場，前隊友、台灣投手陳偉殷也在臉書貼...

日職／引退賽三振收尾 吉見一起告別中日龍隊

日職中日龍隊在今年主場最後一戰為投手吉見一起舉辦引退賽，吉見以先發投手姿態登板，他以先發投手姿態登板，用138公里的速球...

中職／總冠軍賽守備精采 有望平史上最少失誤

今年中職總冠軍賽打完前5場，中信兄弟隊與統一獅隊合計僅出現5次失誤，守備演出高水準、節奏明快，接下來賽事若未再出現失誤，...

中職／3洋投貢獻高 兄弟球團盼續約留人

中信兄弟隊今年三名「S級」洋投，在季賽合力貢獻32勝，總冠軍賽表現也很突出，兄弟球團有意願留人，不過受限於自由球員，能否...

中職／「幫智傑打」 潘傑楷有覺悟回應期待

統一獅隊主砲蘇智傑陷入低潮，第五戰被調離先發打線，改由他的好友潘傑楷首度先發，總教練林岳平賽前就告訴他，「智傑的棒子由你...

中職／高國慶「飛」回本壘 設計動作緣由則先保密

總冠軍賽打完五場比賽，先發投手表現影響比賽勝負，統一獅隊在第四戰輸球後，高國慶向布雷克說：「下一戰要靠你了，投個7局無失...

中職／布雷克完封勝當救世主 餅總：不一定是告別秀

統一獅隊在退無可退的懸崖邊發現救世主，洋投布雷克以126球演出9局完封勝，率領獅隊以6：0擊敗中信兄弟隊，總冠軍賽追成2...

中職／布雷克「體力條」夠長 林祐樂：意志力在撐

統一獅隊打線悶了許久，今天在第二局兩出局後開火，林祐樂的二壘打送回2分，幫助獅隊首開紀錄，他也認為這支安打幫助球隊打開氣...

中職／聽牌後攻守失調 丘總：選手壓力大

總冠軍賽第五戰開打前，中信兄弟隊手握3勝1敗「聽牌」優勢，最終卻遭統一獅隊布雷克以126球投出9局完封，今晚攻、守表現都...

中職／纏鬥13球 林祖傑想讓投手感受後段棒次不好惹

統一獅隊以6：0收下總冠軍賽第五戰勝利，游擊手林祖傑3打數敲出2安打，全場3度上壘，賽後總教練林岳平點名他在第二局的保送...

熱門新聞

中職／布雷克126球9局完封 獅隊擊敗兄弟續命

NBA／談生涯最難守的對手 麥基：當然是姚明

中職／布雷克完封勝當救世主 餅總：不一定是告別秀

「70分先生」布克 真的要離開太陽嗎？

NBA／球員工會通過方案 新球季12月23日開幕、打72場

現役最強的優雅飛人 拉文真有一哥的料嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。