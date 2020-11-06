日職／吉見一起引退 好友陳偉殷道謝：很榮幸當隊友

日職中日龍隊36歲的投手吉見一起今天進行引退賽，先發登板用138公里速球拿下三振後退場，前隊友、台灣投手陳偉殷也在臉書貼文回顧兩人的一起奮戰的記憶。

陳偉殷在2005年到2011年效力中日龍隊時，與吉見一起並列為球隊的「左右護法」，2010年、2011年一起幫助中日隊拿下央聯冠軍，陳偉殷小吉見一歲，吉見則比陳偉殷晚一年入團，彼此有著不錯的交情。

在吉見一起引退賽的今天，陳偉殷也在臉書貼文表示：「6年的隊友，想當初我還是一個不太會說日文的外國人，因為他的不嫌棄我很爛的日文，一直教我怎麼說日文，在宿舍無聊時找我聊天。」

今年陳偉殷回鍋日職，不過是加入羅德隊，未能與老隊友重新合作，殷仔也說：「一直以為還有機會，可以在一起待在同一支球隊打拼，卻因為今年疫情的關係，讓我們無法再回到以前打球的日子，想想以前不管是討論每一場比賽、一起練習、春訓還特別住在同一間房間種種的回憶，都好像是昨天才發生的事。」

對於過去兩人相處的點滴，陳偉殷在最後濃縮為一句感謝，「很榮幸與你一起成為真正的職業選手。謝謝，吉見さん。」