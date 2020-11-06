日職／引退賽三振收尾 吉見一起告別中日龍隊

日職中日龍隊在今年主場最後一戰為投手吉見一起舉辦引退賽，吉見以先發投手姿態登板，他以先發投手姿態登板，用138公里的速球投出三振，留下生涯最後一次的出賽紀錄。

吉見一起日前宣告今年球季後就要退休，中日龍隊有意續約仍遭婉拒，在球季最後一戰為他進行引退賽，吉見一起本季的第6場先發，對養樂多隊首名打者山崎晃大朗，用4球投出三振，最快球速139公里，最後一球則是138公里。

結束生涯最後一次投打對決，吉見一起與隊友們相擁告別，並接下養樂多隊內野教練森岡良介、中日隊後輩大野雄大獻上的花束，森岡良介過去也曾是吉見的隊友，在掌聲中離開投手丘。

吉見一起在日職生涯15年來全都效力於中日龍隊，留下223次出賽，1287局，90勝56敗，845次三振的成績，生涯防禦率為2.94，拿下過2次央聯勝投王、1次防禦率王、1次投手最佳九人、4次獲選明星賽。