快訊

陽光去鏽，選舉翻盤？美國大選更甚「搖擺州」的關鍵因素

最新美大選開票／喬治亞州起變化！拜登超車川普 領先917票

日職／引退賽三振收尾 吉見一起告別中日龍隊

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

日職中日龍隊在今年主場最後一戰為投手吉見一起舉辦引退賽，吉見以先發投手姿態登板，他以先發投手姿態登板，用138公里的速球投出三振，留下生涯最後一次的出賽紀錄。

吉見一起日前宣告今年球季後就要退休，中日龍隊有意續約仍遭婉拒，在球季最後一戰為他進行引退賽，吉見一起本季的第6場先發，對養樂多隊首名打者山崎晃大朗，用4球投出三振，最快球速139公里，最後一球則是138公里。

結束生涯最後一次投打對決，吉見一起與隊友們相擁告別，並接下養樂多隊內野教練森岡良介、中日隊後輩大野雄大獻上的花束，森岡良介過去也曾是吉見的隊友，在掌聲中離開投手丘。

吉見一起在日職生涯15年來全都效力於中日龍隊，留下223次出賽，1287局，90勝56敗，845次三振的成績，生涯防禦率為2.94，拿下過2次央聯勝投王、1次防禦率王、1次投手最佳九人、4次獲選明星賽。

中日龍 養樂多 大野雄大

延伸閱讀

中職／總冠軍第6戰先發預料中 德保拉對猛威爾

日職／張奕後援登板 莫名被抓投手犯規失2分吞敗

日職／陽岱鋼替補敲安 巨人隊延長賽落敗

日職／隊友火力呢？ 陳偉殷 好投再吞敗

相關新聞

中職／總冠軍第6戰先發預料中 德保拉對猛威爾

中華職棒總冠軍賽第6戰將在明天於台中洲際球場舉行，兩隊未出「奇兵」，照輪值重演第2戰先發投手組合，手握3勝2敗的中信兄弟...

中職／總冠軍第6戰 獅、象歷史勝率大不同

統一獅隊與中信兄弟隊兩支老牌球隊在今年中職總冠軍賽交手，打到第6戰符合「傳統」，過去獅象在總冠軍賽交手4次，全都打到6場...

日職／引退賽三振收尾 吉見一起告別中日龍隊

日職中日龍隊在今年主場最後一戰為投手吉見一起舉辦引退賽，吉見以先發投手姿態登板，他以先發投手姿態登板，用138公里的速球...

中職／3洋投貢獻高 兄弟球團盼續約留人

中信兄弟隊今年三名「S級」洋投，在季賽合力貢獻32勝，總冠軍賽表現也很突出，兄弟球團有意願留人，不過受限於自由球員，能否...

中職／「幫智傑打」 潘傑楷有覺悟回應期待

統一獅隊主砲蘇智傑陷入低潮，第五戰被調離先發打線，改由他的好友潘傑楷首度先發，總教練林岳平賽前就告訴他，「智傑的棒子由你...

中職／高國慶「飛」回本壘 設計動作緣由則先保密

總冠軍賽打完五場比賽，先發投手表現影響比賽勝負，統一獅隊在第四戰輸球後，高國慶向布雷克說：「下一戰要靠你了，投個7局無失...

中職／布雷克完封勝當救世主 餅總：不一定是告別秀

統一獅隊在退無可退的懸崖邊發現救世主，洋投布雷克以126球演出9局完封勝，率領獅隊以6：0擊敗中信兄弟隊，總冠軍賽追成2...

中職／布雷克「體力條」夠長 林祐樂：意志力在撐

統一獅隊打線悶了許久，今天在第二局兩出局後開火，林祐樂的二壘打送回2分，幫助獅隊首開紀錄，他也認為這支安打幫助球隊打開氣...

中職／聽牌後攻守失調 丘總：選手壓力大

總冠軍賽第五戰開打前，中信兄弟隊手握3勝1敗「聽牌」優勢，最終卻遭統一獅隊布雷克以126球投出9局完封，今晚攻、守表現都...

中職／纏鬥13球 林祖傑想讓投手感受後段棒次不好惹

統一獅隊以6：0收下總冠軍賽第五戰勝利，游擊手林祖傑3打數敲出2安打，全場3度上壘，賽後總教練林岳平點名他在第二局的保送...

中職／教練鼓勵球員咬到最後 獅隊沒讓兄弟拋彩帶

統一獅隊昨晚輸給中信兄弟隊，總冠軍賽落入1勝3敗的絕境，賽後球員聚在一壘側精神講話，老將潘武雄說：「教練（周廣勝）告訴我...

中職／全力衝本壘 高國慶盼打到第七戰

統一獅隊從1勝3敗的不利局面反攻，今晚以6：0擊敗中信兄弟隊成功續命，將戰線延長到第6戰，「大學長」高國慶更期待能夠打到...

熱門新聞

中職／布雷克126球9局完封 獅隊擊敗兄弟續命

中職／布雷克完封勝當救世主 餅總：不一定是告別秀

中職／江坤宇想搭擋 陳江和心動了

「70分先生」布克 真的要離開太陽嗎？

NBA／球員工會通過方案 新球季12月23日開幕、打72場

現役最強的優雅飛人 拉文真有一哥的料嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。