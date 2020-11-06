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中職／總冠軍第6戰先發預料中 德保拉對猛威爾

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
台灣大賽第六戰，獅隊與兄弟照輪值重演第2戰先發投手猛威爾對決德保拉的組合。 聯合報系資料照
台灣大賽第六戰，獅隊與兄弟照輪值重演第2戰先發投手猛威爾對決德保拉的組合。 聯合報系資料照

中華職棒總冠軍賽第6戰將在明天於台中洲際球場舉行，兩隊未出「奇兵」，照輪值重演第2戰先發投手組合，手握3勝2敗的中信兄弟隊推派「三冠王」德保拉全力搶勝，想將戰績扳平的統一獅隊則推出猛威爾。

統一獅隊昨晚靠著布雷克126球、9局完封的精采表現，以6：0擊敗中信兄弟成功續命，賽後兩隊未提前公布下一戰先發投手，今天由中職聯盟再度詢問兩隊後，在官網公布第6戰先發投手預告。

兄弟投手德保拉在例行賽宰制賽場，16勝、192次三振、防禦率3.20，三項數據都位居今年投手第一名，來到總冠軍賽表現也不遜色，第2戰先發8局僅被獅隊敲出4支安打，丟掉1分，另有9次三振、2次保送，拿下勝投。

獅隊猛威爾在第2戰先發成績則是6局被敲8支安打，丟掉5分集中在第2局的亂流，包括岳東華、岳政華兄弟檔在同局各轟出一發2分砲，變成中職總冠軍新紀錄背後的苦主。

關鍵第6戰誰能勝出？獅隊高國慶昨天賽後表示，今年前5戰幾乎都由投手表現主導戰局，「寄望猛威爾能有超水準表現，讓德保拉沒那麼好投，延長到第7戰，讓國人有多點球賽好看。」

德保拉 統一獅 中職

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