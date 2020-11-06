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中職／總冠軍第6戰 獅、象歷史勝率大不同

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
獅隊過去9次打第6戰只拿下過1次勝利，兄弟則是7次拿下5勝。 中央社
獅隊過去9次打第6戰只拿下過1次勝利，兄弟則是7次拿下5勝。 中央社

統一獅隊與中信兄弟隊兩支老牌球隊在今年中職總冠軍賽交手，打到第6戰符合「傳統」，過去獅象在總冠軍賽交手4次，全都打到6場以上，有3次更是7戰決勝負，明天在台中洲際球場的第6戰，兄弟仍握有3勝2敗的領先優勢。

今年獅隊第15次打總冠軍賽，兄弟則是第13次，兩隊對於打第6戰的經驗也不少，勝率卻幾乎顛倒，獅隊過去9次打第6戰只拿下過1次勝利，兄弟則是7次拿下5勝。

統一獅隊在1991、1993、1996、2000、2001、2004、2007、2008、2009年的總冠軍賽都打到第6戰，唯一一勝是1996年，也以4勝2敗擊敗味全龍隊，拿下隊史第3冠。

獅隊其他8次雖在第6戰輸球，但有5次最終奪冠，分別是1991年、2000年，以及2007年開始的三連霸，不過明天獅隊已無輸球空間。

兄弟隊史在1993、2001、2003、2008、2009年的總冠軍賽打到第6戰都贏球，其中4次是對上獅隊，近期在第6戰輸球經驗則是2015、2016年分別對上Lamigo桃猿隊、義大犀牛隊。

中職史上以4勝2敗奪冠，共有7次，其中兄弟就占了2次，分別是1993年、2003年，另外5次分別為1990年味全龍、1996年統一獅、1997年味全龍、2016年義大犀牛、2018年Lamigo桃猿。

特別的是，2018年猿隊因包辦上、下半季冠軍，總冠軍賽已享有1勝優勢，只花5場就封王，若以6戰決勝負來看，中職史上則是6次。

統一獅 中職 味全龍

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