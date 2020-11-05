中職／布雷克「體力條」夠長 林祐樂：意志力在撐

統一獅隊打線悶了許久，今天在第二局兩出局後開火，林祐樂的二壘打送回2分，幫助獅隊首開紀錄，他也認為這支安打幫助球隊打開氣勢，「完全放開，這種比賽就是氣勢要打出來，那支安打有讓球隊嗨起來。」

獅隊在背水一戰中完全壓倒中信兄弟隊，先發投手布雷克繳出9局完封勝，打線在第二局由林祐樂送回2分，第五局再灌4分，終場以6：0擊敗兄弟，將系列賽追成2勝3敗。

布雷克首戰繳出6局失1分、無關勝敗，第五戰表現更上一層樓，一個人以126球吃完九局，過往最被質疑的「體力條」，今天完全不是問題。

今晚的布雷克有何不同？林祐樂表示，「我是覺得沒有不一樣，但我相信他是用意志力在撐，用球數是真的滿多的。」

獅隊投打合作拿下這一勝，林祐樂說：「我們今天在討論的就是大膽攻擊，不要做後悔的事。」他認為壓力不在獅隊這邊，「這個比賽是比誰先拿四勝。」