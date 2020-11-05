中職／聽牌後攻守失調 丘總：選手壓力大

總冠軍賽第五戰開打前，中信兄弟隊手握3勝1敗「聽牌」優勢，最終卻遭統一獅隊布雷克以126球投出9局完封，今晚攻、守表現都失常，總教練丘昌榮表示：「給自己壓力太大了。」

兄弟先發投手羅傑斯首戰投出8局失1分的表現，今晚卻僅投4.1局就失掉6分（4分責失），丘昌榮認為，不僅羅傑斯今天控球失準，「守備上也有一些失誤跟隱形失誤」。

兄弟在5局下出現2次失誤，導致對方輕鬆站上得點圈，最終單局被打下4分，被拉開分差，丘總表示，王威晨在處理不規則彈跳時，重心有些偏掉，「但比賽就是這樣，對手抓住你一個沒有處理好的失誤，就是製造機會給對手」。

除了守備外，丘總認為打者在面對對手時太過綁手綁腳，出棒猶豫下，在球數上常處於落後，「大家給自己壓力還是太大」。

另外張志豪今晚代打上場，也接替中外野守備，第6戰或許有機會回歸先發，丘總表示，今天安排他上場就是想看打擊、守備狀況，揮棒部分看起來好很多，明天調整一下，再做評估。