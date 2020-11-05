中職／纏鬥13球 林祖傑想讓投手感受後段棒次不好惹

統一獅隊以6：0收下總冠軍賽第五戰勝利，游擊手林祖傑3打數敲出2安打，全場3度上壘，賽後總教練林岳平點名他在第二局的保送和第四局的13球纏鬥，都是關鍵打席；林祖傑透露對戰羅傑斯當下的想法，「想讓他越投越覺得，後面打者沒那麼好抓出局數。」

獅隊面對中信兄弟隊的3大洋投，前三次對戰都被壓制，今天可以早早讓羅傑斯4.1局就破百球打卡下班，由後段棒次發動的攻勢功不可沒。

林岳平點名此役關鍵打席，「林祖傑第一打席選到保送，以及第二打席的纏鬥，讓羅傑斯5局就破百球，這是今天後段棒次很重要的貢獻。」

林祖傑前3打席全數上壘，第二局選到保送，第四局纏鬥13球後敲出安打，讓兄弟先發投手羅傑斯用球數大增，第五局在兄弟換投後，改面對陳柏豪，以安打送回獅隊的第6分。

林祖傑表示，「羅傑斯的球路很多種，當時就是想辦法上壘，盡量讓他越丟越覺得，後面打者沒那麼好抓出局數。」

隊友陳傑憲才剛在第一戰以14球纏鬥，寫下總冠軍賽單一打席最多球紀錄，林祖傑今天又耗了羅傑斯13球，他笑說：「真的沒想到那個（14球），只是想要上壘、很想幫助球隊。」

他表示，「上去沒有想說要打幾球，就是積極進攻，可以進攻的球就想辦法打強勁，想辦法跟上節奏，想要有和羅傑斯對戰的感覺。」

第五局從陳柏豪手中敲出安打，林祖傑也很有記憶點，「我今年對他好像還沒打過安打，對戰內容沒那麼好，當下想法是打他的速球，變化球就盡量選掉。」兩人本季在例行賽共對戰7打席、6打數，林祖傑確實不曾敲安。