快訊

拜登選舉人票領先 川普5日大寫推文「停止計票」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／纏鬥13球 林祖傑想讓投手感受後段棒次不好惹

聯合報 / 記者陳宛晶／台南即時報導
中華職棒7戰4勝制台灣大賽5日晚間在台南棒球場進行第5戰，5局下統一獅隊攻勢頻頻，林祖傑敲出穿越中間防線的滾地安打，帶1分打點，助隊以6比0領先。中央社
中華職棒7戰4勝制台灣大賽5日晚間在台南棒球場進行第5戰，5局下統一獅隊攻勢頻頻，林祖傑敲出穿越中間防線的滾地安打，帶1分打點，助隊以6比0領先。中央社

統一獅隊以6：0收下總冠軍賽第五戰勝利，游擊手林祖傑3打數敲出2安打，全場3度上壘，賽後總教練林岳平點名他在第二局的保送和第四局的13球纏鬥，都是關鍵打席；林祖傑透露對戰羅傑斯當下的想法，「想讓他越投越覺得，後面打者沒那麼好抓出局數。」

獅隊面對中信兄弟隊的3大洋投，前三次對戰都被壓制，今天可以早早讓羅傑斯4.1局就破百球打卡下班，由後段棒次發動的攻勢功不可沒。

林岳平點名此役關鍵打席，「林祖傑第一打席選到保送，以及第二打席的纏鬥，讓羅傑斯5局就破百球，這是今天後段棒次很重要的貢獻。」

林祖傑前3打席全數上壘，第二局選到保送，第四局纏鬥13球後敲出安打，讓兄弟先發投手羅傑斯用球數大增，第五局在兄弟換投後，改面對陳柏豪，以安打送回獅隊的第6分。

林祖傑表示，「羅傑斯的球路很多種，當時就是想辦法上壘，盡量讓他越丟越覺得，後面打者沒那麼好抓出局數。」

隊友陳傑憲才剛在第一戰以14球纏鬥，寫下總冠軍賽單一打席最多球紀錄，林祖傑今天又耗了羅傑斯13球，他笑說：「真的沒想到那個（14球），只是想要上壘、很想幫助球隊。」

他表示，「上去沒有想說要打幾球，就是積極進攻，可以進攻的球就想辦法打強勁，想辦法跟上節奏，想要有和羅傑斯對戰的感覺。」

第五局從陳柏豪手中敲出安打，林祖傑也很有記憶點，「我今年對他好像還沒打過安打，對戰內容沒那麼好，當下想法是打他的速球，變化球就盡量選掉。」兩人本季在例行賽共對戰7打席、6打數，林祖傑確實不曾敲安。

林岳平 統一獅

延伸閱讀

中職／潘傑楷頂替先發有佳作 餅總：這個好朋友可繼續

中職／布雷克126球9局完封 獅隊擊敗兄弟續命

中職／羅傑斯4.1局遭攻破 首位撐不滿5局兄弟先發投手

中職／兄弟拚拋彩帶 推羅傑斯對決獅隊布雷克

相關新聞

中職／布雷克126球9局完封 獅隊擊敗兄弟續命

統一獅隊先發投手布雷克一夫當關，126球投出9局完投完封，讓中信兄弟隊以6：0吞下敗仗，在總冠軍賽1勝3敗的不利局面下成...

中職／教練鼓勵球員咬到最後 獅隊沒讓兄弟拋彩帶

統一獅隊昨晚輸給中信兄弟隊，總冠軍賽落入1勝3敗的絕境，賽後球員聚在一壘側精神講話，老將潘武雄說：「教練（周廣勝）告訴我...

中職／歷年總冠軍賽第5戰 兄弟悲情居多

中信兄弟隊在第5戰力拚拋下彩帶，但「悲情」如昔；包含今晚在內，兄弟近5次打的總冠軍賽第5戰，皆是落敗收尾。

中職／潘傑楷頂替先發有佳作 餅總：這個好朋友可繼續

統一獅隊面對背水一戰，總教練林岳平大膽拉下蘇智傑，讓潘傑楷頂替先發，收到好效果，「餅總」說：「他是蘇智傑的好朋友，這個好...

中職／讓獅隊後段棒次上壘 丘總認為是輸球關鍵之一

中信兄弟隊沒能把握住聽牌優勢，在台南球場拋下彩帶，總教練丘昌榮認為，今天的投、守備、打擊都有些失誤（隱形失誤），「讓對手...

日職／張奕後援登板 莫名被抓投手犯規失2分吞敗

日本職棒歐力士猛牛隊投手張奕今天在平手時後援登板，不過被敲出3支安打，還出現投手犯規，失2分吞下敗投，歐力士以2比4不敵...

日職／陽岱鋼替補敲安 巨人隊延長賽落敗

日職巨人隊今天出戰廣島隊，台灣球員陽岱鋼替補出賽，8局上擊出安打；這場比賽兩隊鏖戰10局，廣島靠松山竜平再見安打、以5：...

中職／布雷克「體力條」夠長 林祐樂：意志力在撐

統一獅隊打線悶了許久，今天在第二局兩出局後開火，林祐樂的二壘打送回2分，幫助獅隊首開紀錄，他也認為這支安打幫助球隊打開氣...

中職／聽牌後攻守失調 丘總：選手壓力大

總冠軍賽第五戰開打前，中信兄弟隊手握3勝1敗「聽牌」優勢，最終卻遭統一獅隊布雷克以126球投出9局完封，今晚攻、守表現都...

中職／纏鬥13球 林祖傑想讓投手感受後段棒次不好惹

統一獅隊以6：0收下總冠軍賽第五戰勝利，游擊手林祖傑3打數敲出2安打，全場3度上壘，賽後總教練林岳平點名他在第二局的保送...

中職／全力衝本壘 高國慶盼打到第七戰

統一獅隊從1勝3敗的不利局面反攻，今晚以6：0擊敗中信兄弟隊成功續命，將戰線延長到第6戰，「大學長」高國慶更期待能夠打到...

中職／布雷克126球完封勝 生涯用球數最多一戰

統一獅隊洋投布雷克在關鍵戰役封鎖中信兄弟隊打線，總教練林岳平說：「打到11月才發現，原來除了猛威爾之外，我們還有1位可以...

熱門新聞

中職／兄弟奪冠差1勝 尚有7名球員未亮相

中職／難突破兄弟洋投 餅總：對面3個S級

中職／等了10年 兄弟奪冠差1步

NBA／2007年險換來布萊恩 庫班：被威斯特阻止了

日職／隊友火力呢？ 陳偉殷 好投再吞敗

現場重現／19年前獅隊3勝1敗被象隊逆轉 憤怒獅迷砸車洩憤

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。