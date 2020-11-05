快訊

拜登選舉人票領先 川普5日大寫推文「停止計票」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／教練鼓勵球員咬到最後 獅隊沒讓兄弟拋彩帶

聯合報 / 記者婁靖平／即時報導
中華職棒統一獅高國慶開心振臂慶祝。記者劉學聖／攝影
中華職棒統一獅高國慶開心振臂慶祝。記者劉學聖／攝影

統一獅隊昨晚輸給中信兄弟隊，總冠軍賽落入1勝3敗的絕境，賽後球員聚在一壘側精神講話，老將潘武雄說：「教練（周廣勝）告訴我們，要咬到最後。」

獅隊昨天以3：6吞敗，被兄第拿到「聽牌」的第3勝，賽後獅隊球員圍在一起，「教練跟我們講，總冠軍是系列賽，不走到最後，不知道誰輸誰贏」。

教練的話，獅隊球員都有聽進去，潘武雄說：「這就是我們、還有球迷想要的比賽，這樣台灣的棒球才會愈來愈精采。」

潘武雄今天擔任先發指定打擊，5局下敲安打，送回獅隊第3分，且串連起獅隊單局4分攻勢，老將的價值，在這個時刻完全展現。

身為獅隊的資深前輩，潘武雄已過來人身分告訴後進，「經過這次比賽（總冠軍賽），會成長更多一些」，他希望年輕球員要放手一搏，「剩最後一步，要好好享受比賽的過程」。

中華職棒統一獅領先中信兄弟，球迷欣喜若狂。記者劉學聖／攝影
中華職棒統一獅領先中信兄弟，球迷欣喜若狂。記者劉學聖／攝影

潘武雄 統一獅

延伸閱讀

中職／布雷克126球9局完封 獅隊擊敗兄弟續命

中職／餅總有開釋 掌握三分砲就掌握勝利

中職／難突破兄弟洋投 餅總：對面3個S級

中職／黃恩賜6局還想投 佛斯特拒絕：球給我

相關新聞

中職／布雷克126球9局完封 獅隊擊敗兄弟續命

統一獅隊先發投手布雷克一夫當關，126球投出9局完投完封，讓中信兄弟隊以6：0吞下敗仗，在總冠軍賽1勝3敗的不利局面下成...

中職／教練鼓勵球員咬到最後 獅隊沒讓兄弟拋彩帶

統一獅隊昨晚輸給中信兄弟隊，總冠軍賽落入1勝3敗的絕境，賽後球員聚在一壘側精神講話，老將潘武雄說：「教練（周廣勝）告訴我...

中職／歷年總冠軍賽第5戰 兄弟悲情居多

中信兄弟隊在第5戰力拚拋下彩帶，但「悲情」如昔；包含今晚在內，兄弟近5次打的總冠軍賽第5戰，皆是落敗收尾。

中職／潘傑楷頂替先發有佳作 餅總：這個好朋友可繼續

統一獅隊面對背水一戰，總教練林岳平大膽拉下蘇智傑，讓潘傑楷頂替先發，收到好效果，「餅總」說：「他是蘇智傑的好朋友，這個好...

中職／讓獅隊後段棒次上壘 丘總認為是輸球關鍵之一

中信兄弟隊沒能把握住聽牌優勢，在台南球場拋下彩帶，總教練丘昌榮認為，今天的投、守備、打擊都有些失誤（隱形失誤），「讓對手...

日職／張奕後援登板 莫名被抓投手犯規失2分吞敗

日本職棒歐力士猛牛隊投手張奕今天在平手時後援登板，不過被敲出3支安打，還出現投手犯規，失2分吞下敗投，歐力士以2比4不敵...

日職／陽岱鋼替補敲安 巨人隊延長賽落敗

日職巨人隊今天出戰廣島隊，台灣球員陽岱鋼替補出賽，8局上擊出安打；這場比賽兩隊鏖戰10局，廣島靠松山竜平再見安打、以5：...

中職／布雷克「體力條」夠長 林祐樂：意志力在撐

統一獅隊打線悶了許久，今天在第二局兩出局後開火，林祐樂的二壘打送回2分，幫助獅隊首開紀錄，他也認為這支安打幫助球隊打開氣...

中職／聽牌後攻守失調 丘總：選手壓力大

總冠軍賽第五戰開打前，中信兄弟隊手握3勝1敗「聽牌」優勢，最終卻遭統一獅隊布雷克以126球投出9局完封，今晚攻、守表現都...

中職／纏鬥13球 林祖傑想讓投手感受後段棒次不好惹

統一獅隊以6：0收下總冠軍賽第五戰勝利，游擊手林祖傑3打數敲出2安打，全場3度上壘，賽後總教練林岳平點名他在第二局的保送...

中職／全力衝本壘 高國慶盼打到第七戰

統一獅隊從1勝3敗的不利局面反攻，今晚以6：0擊敗中信兄弟隊成功續命，將戰線延長到第6戰，「大學長」高國慶更期待能夠打到...

中職／布雷克126球完封勝 生涯用球數最多一戰

統一獅隊洋投布雷克在關鍵戰役封鎖中信兄弟隊打線，總教練林岳平說：「打到11月才發現，原來除了猛威爾之外，我們還有1位可以...

熱門新聞

中職／兄弟奪冠差1勝 尚有7名球員未亮相

中職／難突破兄弟洋投 餅總：對面3個S級

中職／等了10年 兄弟奪冠差1步

NBA／2007年險換來布萊恩 庫班：被威斯特阻止了

日職／隊友火力呢？ 陳偉殷 好投再吞敗

現場重現／19年前獅隊3勝1敗被象隊逆轉 憤怒獅迷砸車洩憤

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。