中職／教練鼓勵球員咬到最後 獅隊沒讓兄弟拋彩帶

統一獅隊昨晚輸給中信兄弟隊，總冠軍賽落入1勝3敗的絕境，賽後球員聚在一壘側精神講話，老將潘武雄說：「教練（周廣勝）告訴我們，要咬到最後。」

獅隊昨天以3：6吞敗，被兄第拿到「聽牌」的第3勝，賽後獅隊球員圍在一起，「教練跟我們講，總冠軍是系列賽，不走到最後，不知道誰輸誰贏」。

教練的話，獅隊球員都有聽進去，潘武雄說：「這就是我們、還有球迷想要的比賽，這樣台灣的棒球才會愈來愈精采。」

潘武雄今天擔任先發指定打擊，5局下敲安打，送回獅隊第3分，且串連起獅隊單局4分攻勢，老將的價值，在這個時刻完全展現。

身為獅隊的資深前輩，潘武雄已過來人身分告訴後進，「經過這次比賽（總冠軍賽），會成長更多一些」，他希望年輕球員要放手一搏，「剩最後一步，要好好享受比賽的過程」。