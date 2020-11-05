中職／全力衝本壘 高國慶盼打到第七戰

統一獅隊從1勝3敗的不利局面反攻，今晚以6：0擊敗中信兄弟隊成功續命，將戰線延長到第6戰，「大學長」高國慶更期待能夠打到第7場，「讓國人有多點好球賽看」。

今天面對不能輸的一戰，高國慶賽前向學弟們喊話，「打到這個地步，沒有退路，就是盡全力，不管結果好壞，不要有遺憾。」

高國慶也帶頭示範，在5局下先靠觸身球上壘，再藉著潘傑楷的二壘打，連奔三個壘包回到本壘得分，跑的過程中他認為可能無法衝本壘，但看到三壘指導教練周廣勝的指揮，只好硬著頭皮跑。

回頭看這一球，高國慶認為，詹子賢在處理上沒有瑕疵，可能落點太刁鑽，讓他花了一點時間撿球，「那球一打出去就確定接不到，所以馬上就起跑，成功機會比較大」。

學弟們也有回應，冠軍系列賽首次先發的潘傑楷敲回2分打點，捕手林祐樂的今年冠軍賽首安也有2分打點，高國慶說：「年輕球員漸漸熟悉氣氛，短時間難做技術修正，但心態上有把自己武裝起來。」