中職／布雷克126球完封勝 生涯用球數最多一戰

統一獅隊洋投布雷克在關鍵戰役封鎖中信兄弟隊打線，總教練林岳平說：「打到11月才發現，原來除了猛威爾之外，我們還有1位可以投到100多球完封的投手。」

布雷克今晚用126球完封9局，比季賽單場最多117球還有續航力，「這是我生涯用球數最多的一場比賽，能把羅傑斯比下去，感覺很好」。

布雷克沒想到可以完封兄弟，7局時教練曾問他要不要休息，「我覺得可以投下去，主動要求繼續，既然有機會就試試看，而結果是好的」。

這場比賽布雷克也有隊友打線相挺，「我們的打擊原本就非常強，雖然前面幾場有點低潮，很高興今天又回來了，幫忙打這麼多分，希望接下來兩戰可以繼續下去」。

總冠軍賽首戰，布雷克投6局、被擊出5支安打、失1分，今天再上陣投出更好表現，被敲3安、投出9次三振，他說：「只是照原定計畫準備而已，滿場球迷給我很大力量（完封），謝謝大家」。

接下來兩戰，布雷克自認應該沒機會再登板，「我會在場邊加油，當獅隊第一名的啦啦隊，幫隊友加油」。