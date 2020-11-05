中職／好朋友就是幫忙扛 潘傑楷要幫蘇智傑打分數

真正的好朋友，就是當你低潮時，我來幫你分擔。統一獅隊主砲蘇智傑陷入低潮，今天調離先發打線，總教練林岳平相中他的好友潘傑楷，挑選他扛起先發三壘手、第六棒，第五局貢獻二壘打、帶有2分打點，「餅總」透露，賽前就告訴他，「智傑的棒子由你來打」。

獅隊第五戰先發打線割捨系列賽打擊率僅1成25的蘇智傑，潘傑楷、高國慶進入先發打線，林靖凱也重返先發二壘，此役攻勢從後段棒次發動，林祐樂率先敲安、帶有2分打點，第五局再灌進4分，包括潘傑楷的2分打點二壘打。

獅隊悶了3場，今天終於打開攻勢，林岳平透露，「一開始就有跟選手講，這場智傑沒有下、換成傑楷下，他們兩個是好朋友，有跟傑楷說，智傑的棒子由你來打。」

潘傑楷也提到：「賽前大餅前輩就有說，要幫智傑打分數，既然教練對我有期待，我就不能讓教練輸，抱著這樣的心情下去比賽。」

潘傑楷表示，這段時間與蘇智傑互相鼓勵，「知道他很想幫助球隊，但近況比較不好，我們是互相的，球隊是大家的、不是個人的。」