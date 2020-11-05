中職／布雷克飆完封勝 餅總：打到11月才知這麼強

統一獅隊洋投布雷克一夫當關，今天在總冠軍賽第五戰繳出9局完封勝，率領獅隊以6：0擊敗中信兄弟隊，不讓兄弟在台南球場拋下封王彩帶，總教練林岳平賽後大讚，「打到11月，才發現我有這麼強的投手。」

布雷克首戰先發6局失1分，獅隊打到延長10局，以4：2擊敗兄弟，獅隊連吞3敗後，今天再由他扛起第五戰，126球先發9局，只被敲出3安打、無失分，送出9次三振，技壓先發4.1局失6分（責失4分）的羅傑斯。

獅隊在季末搶勝期間，曾嘗試讓布雷克投1休4，換來慘烈的先發2.2局狂失11分，這回他在總冠軍賽首戰出賽後，別無選擇在4天休息後扛下第五戰，沒讓「體力條」限制表現。

布雷克第九局繼續站上投手丘，林岳平透露，「他說這種節奏、這種比數，他要幫助球隊戰到最後。」

林岳平坦承，總冠軍賽本就是投1休4出賽的節奏比較多，原本對布雷克有擔心，「當初本來擔心把他放在中間，他的第二戰會來到關鍵戰，所以放在第一和第五戰，希望可以搶下一勝或兩勝，結果我們現在兩勝都是他拿下的。」

他笑說，打到11月，「才發現我有這麼強的投手，可以投到120多球、9局沒失分。」

布雷克的球數和局數都寫下中職生涯新高，但這不一定是他的告別秀，林岳平表示，「有機會在後面的比賽上，他還是要準備。」