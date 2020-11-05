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中職／潘傑楷頂替先發有佳作 餅總：這個好朋友可繼續

聯合報 / 記者婁靖平／即時報導
中華職棒統一獅潘傑凱。記者劉學聖／攝影
中華職棒統一獅潘傑凱。記者劉學聖／攝影

統一獅隊面對背水一戰，總教練林岳平大膽拉下蘇智傑，讓潘傑楷頂替先發，收到好效果，「餅總」說：「他是蘇智傑的好朋友，這個好朋友可以繼續當。」

林岳平表示，大家都知道蘇智傑狀況不好，今天比賽換人試試，他告訴潘傑楷，「你們兩人是好朋友，他狀況不好的時候，就要由你來打」。

5局下，潘傑楷擊出二壘打，送回兩分，幫助獅隊持續拉開領先分數，大勢就此底定，林岳平說：「他也在需要的時候有兩分打點的表現，要告訴蘇智傑，這個好朋友可以繼續。」

今天獅隊打線稍有變動，餅總其實沒有特別想法，「前面比賽7、8、9棒沒有發揮，今天後段棒次掌握2局下第1次得分機會，第2次林祖傑耗了十幾球擊出安打，讓羅傑斯球速破百」。

沒讓兄弟在台南拿下第4勝稱霸，林岳平說：「背水一戰我們打出氣勢，希望把這個氣勢帶去客場，集中力量在台中發揮，看能否繼續收到好的效果。」

林岳平 蘇智傑 統一獅

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