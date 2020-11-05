聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／潘傑楷頂替先發有佳作 餅總：這個好朋友可繼續
統一獅隊面對背水一戰，總教練林岳平大膽拉下蘇智傑，讓潘傑楷頂替先發，收到好效果，「餅總」說：「他是蘇智傑的好朋友，這個好朋友可以繼續當。」
林岳平表示，大家都知道蘇智傑狀況不好，今天比賽換人試試，他告訴潘傑楷，「你們兩人是好朋友，他狀況不好的時候，就要由你來打」。
5局下，潘傑楷擊出二壘打，送回兩分，幫助獅隊持續拉開領先分數，大勢就此底定，林岳平說：「他也在需要的時候有兩分打點的表現，要告訴蘇智傑，這個好朋友可以繼續。」
今天獅隊打線稍有變動，餅總其實沒有特別想法，「前面比賽7、8、9棒沒有發揮，今天後段棒次掌握2局下第1次得分機會，第2次林祖傑耗了十幾球擊出安打，讓羅傑斯球速破百」。
沒讓兄弟在台南拿下第4勝稱霸，林岳平說：「背水一戰我們打出氣勢，希望把這個氣勢帶去客場，集中力量在台中發揮，看能否繼續收到好的效果。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言