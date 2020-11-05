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中職／讓獅隊後段棒次上壘 丘總認為是輸球關鍵之一
中信兄弟隊沒能把握住聽牌優勢，在台南球場拋下彩帶，總教練丘昌榮認為，今天的投、守備、打擊都有些失誤（隱形失誤），「讓對手7、8、9棒上壘，是一大關鍵」。
兄弟先發投手羅傑斯在2局下兩人出局後，遭獅隊後段棒次突襲，先被林靖凱先敲安，再對林祖傑投出保送，隨後又被林祐樂擊出二壘打失分。
丘昌榮說：「羅傑斯的球數經常處於落後，尤其是面對7、8、9棒時，讓他們上壘，就是把機會給了對方。」
而前4戰穩定表現的守備，今天也出了狀況，5局接續出現兩次失誤，讓獅隊有機會打出4分大局，丘總說：「兩次失誤給了對手機會，造成嚴重傷害，但失誤就是失誤，會再繼續努力。」
5局下守備出狀況時，兄弟教練團曾叫過一次暫停，但並沒有換投，丘昌榮表示，因為才5局，覺得他還可以投下去、解決打者，但事與願違，「前一戰投得相當精采，今天投得比較小心」。
兄弟此戰只擊出3支安打，一路掛零，丘總認為，「1到9局，打線都有些綁手綁腳，我們也沒有退路了，下一戰要好好努力、再加油」。
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