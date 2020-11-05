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中職／布雷克126球9局完封 獅隊擊敗兄弟續命
統一獅隊先發投手布雷克一夫當關，126球投出9局完投完封，讓中信兄弟隊以6：0吞下敗仗，在總冠軍賽1勝3敗的不利局面下成功續命。
布雷克投完7局用球數已破百，不過8局投出三上三下，9局再度登板讓台南球場響起一片掌聲，最後連續解決陳子豪、許基宏、周思齊，完成任務。
中信兄弟在總冠軍賽合計25局失3分的洋投連線，今晚被獅隊攻破，羅傑斯在總冠軍賽首戰先發8局，僅被敲4安，失1分，今晚獅隊打線再相逢，讓他僅投4.1局就退場，被敲8支安打，丟掉6分（4分責失）。
獅隊先在2局下2出局後靠著林靖凱安打、林祖傑保送攻占一二壘，接下來林祐樂的中外野深遠飛球，形成二壘打攻下2分。
5局下兄弟守備2次失誤，先讓唐肇廷直接站上二壘，又讓潘武雄靠著一壘打站上二壘，丟掉1分，接下來高國慶觸身球上壘，潘傑楷又補上二壘打，一棒敲回2分，也把羅傑斯打退場；接手的陳柏豪先投出三振，卻又被林祖傑敲安，丟掉羅傑斯的第6分。
統一今天守備變陣成功，總冠軍系列賽首次先發的潘傑楷敲回2打點，而主戰捕手林祐樂前四場雖未敲安，但今年總冠軍賽的首安就帶有2分打點。
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