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中職／歷年總冠軍賽第5戰 兄弟悲情居多
中信兄弟隊在第5戰力拚拋下彩帶，但「悲情」如昔；包含今晚在內，兄弟近5次打的總冠軍賽第5戰，皆是落敗收尾。
兄弟參加過10次總冠軍賽，在第5戰只拿到兩勝，2001、09年皆在新莊棒球場取勝，另外8次都輸球；2014、15、16、19年和今晚的第5戰，都是失望而歸。
2015年的第5戰，是兄弟的最痛，因為前4戰已經拿到3勝，第5戰被猿隊搶勝後、氣勢逆轉，最後連輸3戰，最近的一步成為最遙遠的距離。
2016年總冠軍賽前4戰，兄弟和義大犀牛隊各拿兩勝，犀牛隊搶下第5戰勝利後氣勢如虹，隨即在第6戰稱霸，且在兄弟主場洲際棒球場拋下彩帶。
2014、19年的兄弟第5戰也很難忘，直接被Lamigo桃猿隊「打包」，結束該年的總冠軍賽。
統一獅隊打過13次總冠軍賽，在第5戰的戰績是6勝7敗，1991、1993、2004、2008、2011年及今年都是歡喜而歸。
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