日職／張奕後援登板 莫名被抓投手犯規失2分吞敗

日本職棒歐力士猛牛隊投手張奕今天在平手時後援登板，不過被敲出3支安打，還出現投手犯規，失2分吞下敗投，歐力士以2比4不敵樂天。

歐力士與樂天金鷲的比賽，樂天1局上率先攻下1分，不過歐力士的中川圭太4局下轟出2分全壘打超前；5局上樂天二、三壘有人時，小鄉裕哉擊出高飛犧牲打，形成2比2平手。

張奕於9局上登板，被田中和基敲安打後，出現投手犯規形成二壘有人，接著岡島豪郎犧牲觸擊把跑者送上三壘，又被銀次敲出二壘安打掉1分；三振掉田中貴也後，再被小深田大翔敲出二壘安打掉1分，之後就被換下場，接替的齋藤綱記沒有再失分。

終場歐力士就以2比4落敗，總計張奕用15球投0.2局，被敲3支安打失2分，吞下本季第4敗，目前防禦率4.40。