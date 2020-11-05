聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／張奕後援登板 莫名被抓投手犯規失2分吞敗
日本職棒歐力士猛牛隊投手張奕今天在平手時後援登板，不過被敲出3支安打，還出現投手犯規，失2分吞下敗投，歐力士以2比4不敵樂天。
歐力士與樂天金鷲的比賽，樂天1局上率先攻下1分，不過歐力士的中川圭太4局下轟出2分全壘打超前；5局上樂天二、三壘有人時，小鄉裕哉擊出高飛犧牲打，形成2比2平手。
張奕於9局上登板，被田中和基敲安打後，出現投手犯規形成二壘有人，接著岡島豪郎犧牲觸擊把跑者送上三壘，又被銀次敲出二壘安打掉1分；三振掉田中貴也後，再被小深田大翔敲出二壘安打掉1分，之後就被換下場，接替的齋藤綱記沒有再失分。
終場歐力士就以2比4落敗，總計張奕用15球投0.2局，被敲3支安打失2分，吞下本季第4敗，目前防禦率4.40。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言