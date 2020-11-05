中職／羅傑斯4.1局遭攻破 首位撐不滿5局兄弟先發投手

中信兄弟隊3張S級洋投，在總冠軍賽前三戰合繳25局僅失3分，統一獅隊打線被吃得死死的，今天終於在第五戰成功突破，讓羅傑斯投不滿5局已破百球，此役先發4.1局失6分退場，也是兄弟在今年總冠軍賽第一位未滿5局的先發投手。

對手一字排開全是王牌等級的洋投，獅隊在系列賽開打前就知道會很棘手，第一戰羅傑斯、第二戰德保拉都是8局失1分好投，再到第三戰米蘭達9局完投勝，讓林岳平大嘆，短期賽內真的很難突破。

獅隊擬定策略，希望儘早打退兄弟先發投手，無奈3大強投都有壓制力又耐投，破百球依然輾壓獅隊打線。

第五戰面對羅傑斯，獅隊打線終於作出回應，第二局在兩出局後連連敲安、保送，第四局林祖傑纏鬥13球敲出安打，第五局單局被敲3安打，加上兄弟守備不幫忙，單局出現2次失誤，讓羅傑斯先發4.1局退場，已用104球。

連同第四戰黃恩賜先發5局無失分在內，兄弟先發投手在前四戰都投滿5局，羅傑斯成為首位未滿5局退場，獅隊打線只用4.1局成功攻破。