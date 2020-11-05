快訊

數位人民幣最安全？中國央行坦承市場已出現「山寨版」

閃電颱風來襲 屏東縣府宣布恆春等6個鄉鎮停班停課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／陽岱鋼替補敲安 巨人隊延長賽落敗

聯合報 / 記者婁靖平／即時報導
陽岱鋼。 資料照(巨人隊官方推特)
陽岱鋼。 資料照(巨人隊官方推特)

日職巨人隊今天出戰廣島隊，台灣球員陽岱鋼替補出賽，8局上擊出安打；這場比賽兩隊鏖戰10局，廣島靠松山竜平再見安打、以5：4獲勝。

陽岱鋼在8月10日被下放二軍，等了83天、在11月1日重回一軍，隨即在對養樂多隊之戰擔任先發左外野手，前兩打席被三振，第3打席被觸身球打到手背後退場。

3日對廣島之戰，陽岱鋼在後段比賽上場，擊出兩支安打、貢獻1分打點；而在此之前，他前次在一軍敲安，是7月29日對戰橫濱隊。

昨天對戰廣島，陽岱鋼先發3打數無安打、被三振1次，今天兩隊續戰，陽岱鋼沒有先發，在後段比賽上場，8局首打席敲出安打。

陽岱鋼本季在一軍出賽34場，56個打數擊出14支安打、1支全壘打、6分打點，目前打擊率2成50。

陽岱鋼 養樂多

延伸閱讀

日職／陽岱鋼復出代打單場雙安 睽違101天貢獻打點

日職／陽岱鋼挨球吻 傷勢報告出爐

日職／梶谷隆幸FA年大躍進 恐成陽岱鋼強力對手

日職／好不容易等到機會 陽岱鋼被球砸到手背

相關新聞

中職／羅傑斯4.1局遭攻破 首位撐不滿5局兄弟先發投手

中信兄弟隊3張S級洋投，在總冠軍賽前三戰合繳25局僅失3分，統一獅隊打線被吃得死死的，今天終於在第五戰成功突破，讓羅傑斯...

日職／張奕後援登板 莫名被抓投手犯規失2分吞敗

日本職棒歐力士猛牛隊投手張奕今天在平手時後援登板，不過被敲出3支安打，還出現投手犯規，失2分吞下敗投，歐力士以2比4不敵...

中職／複製上半季封王場景 兄弟力拚在台南登基

中信兄弟隊在總冠軍賽取得3勝（1敗）優勢，今晚有機會複製上半季封王戰「場景」，同樣在台南棒球場灑下封王彩帶。

中職／餅總有開釋 掌握三分砲就掌握勝利

總冠軍賽第五戰開打前，統一獅隊總教練林岳平開釋，誰能掌握三分砲，就能掌握勝負。

中職／續約3位「S級」洋投？中信兄弟有意願

中信兄弟隊今年三名洋投被評價為「S級」，在季賽貢獻32勝，季後賽也是球隊不斷挺近的重要因素，領隊劉志威今天透露，球隊有意...

日職／陽岱鋼替補敲安 巨人隊延長賽落敗

日職巨人隊今天出戰廣島隊，台灣球員陽岱鋼替補出賽，8局上擊出安打；這場比賽兩隊鏖戰10局，廣島靠松山竜平再見安打、以5：...

中職／蘇智傑退出先發 餅總期許「先坐好、但不坐滿」

統一獅隊在總冠軍賽處於1勝3敗的絕境，今天先發打線也有調整，主砲蘇智傑在系列賽打擊率只有1成25，退出先發打線，總教練林...

中職／內容好但結果不好 蘇智傑自責送不回隊友

身為統一獅隊主砲，蘇智傑在總冠軍賽前4戰打擊率僅1成25，屢次成為攻勢斷層，今天在第五戰先調離先發打線。蘇智傑坦言，「會...

現場重現／19年前獅隊3勝1敗被象隊逆轉 憤怒獅迷砸車洩憤

中華職棒總冠軍賽史上，只有兩次從1勝3敗的逆境翻轉紀錄，中信兄弟隊在2015年被Lamigo桃猿隊翻盤，前身兄弟象隊則在...

中職／江坤宇想搭擋 陳江和心動了

中信兄弟隊新版「黃金二游」江坤宇、岳東華在今年總冠軍賽表現亮眼，首席教練「紅龜」陳江和過去也曾扛起這面招牌，假如時光倒流...

中職／距金盃差一勝 丘昌榮用人生關卡比喻

中信兄弟隊在總冠軍賽取得3勝1敗「聽牌」，距離隊史暌違10年的金盃只差一步，難免有「近鄉情怯」感受，總教練丘昌榮認為這就...

棒球／曾仁和對龍隊練習賽先發 投兩局肌肉緊繃退場

中華培訓隊今天和味全龍隊進行熱身賽，前旅美投手曾仁和先發，但只投了兩局，因背部肌肉緊繃、提前退場，此戰兩隊3：3握手言和...

熱門新聞

中職／兄弟奪冠差1勝 尚有7名球員未亮相

中職／黃恩賜6局還想投 佛斯特拒絕：球給我

中職／詹子賢三分砲不軟手 總冠軍賽兄弟「聽牌」

中職／等了10年 兄弟奪冠差1步

中職／難突破兄弟洋投 餅總：對面3個S級

日職／隊友火力呢？ 陳偉殷 好投再吞敗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。