日職／陽岱鋼替補敲安 巨人隊延長賽落敗

日職巨人隊今天出戰廣島隊，台灣球員陽岱鋼替補出賽，8局上擊出安打；這場比賽兩隊鏖戰10局，廣島靠松山竜平再見安打、以5：4獲勝。

陽岱鋼在8月10日被下放二軍，等了83天、在11月1日重回一軍，隨即在對養樂多隊之戰擔任先發左外野手，前兩打席被三振，第3打席被觸身球打到手背後退場。

3日對廣島之戰，陽岱鋼在後段比賽上場，擊出兩支安打、貢獻1分打點；而在此之前，他前次在一軍敲安，是7月29日對戰橫濱隊。

昨天對戰廣島，陽岱鋼先發3打數無安打、被三振1次，今天兩隊續戰，陽岱鋼沒有先發，在後段比賽上場，8局首打席敲出安打。

陽岱鋼本季在一軍出賽34場，56個打數擊出14支安打、1支全壘打、6分打點，目前打擊率2成50。